Konya Büyükşehir Ramazan Bayramı’nda görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle tam kapanmanın uygulandığı Ramazan Bayramı’nda günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için nöbetçi ekipleriyle görev başında olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle tam kapanmanın uygulandığı Ramazan Bayramı’nın Konya’da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı. Konya Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları, 17 Mayıs’a uygulanacak tam kapanma döneminde bayram öncesi “Cumartesi tarifesi” ile bayram günlerinde ise “Pazar tarifesi” ile hizmet verecek. Bu süreçte bisiklet tramvayı hizmet vermeyecek. Toplu ulaşım tarifelerine “atus.konya.bel.tr” web sayfasından ulaşılabiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.



"Sahipler hayvanlar için yemleme çalışmaları devam edecek"

31 ilçedeki 1.614 mezarlıkta temizlik çalışmalarını yapan Büyükşehir, defin işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürecek. Büyükşehir ekipleri, 31 ilçede haşere ile mücadele çalışmalarını bayramda da sürdürürken; Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Büyükşehir ekipleri başıboş hayvanların beslenmesi konusunda da ilçe belediyeleri ile birlikte çalışacak.



İtfaiye 104 merkezde nöbette

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 104 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecek. Büyükşehir Zabıta, Ramazan Bayramı’nda da 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Zabıta ile ilgili şikayetler ve talepler için 350 31 74 no’lu telefonlar aranabilecek.

Büyükşehir; bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleriyle ilgili şikayetlerini Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.

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