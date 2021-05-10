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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Şeker’den bayram öncesi üreticiye avans

İHA

Konya Şeker’den bayram öncesi üreticiye avans

Gerçekleştirdiği tarımsal sanayi yatırımlarıyla üretici ortaklarının hem ürün çeşitliliğini arttıran hem de ürettiği ürünlerin değerinin artmasını sağlayan ve avans destekleriyle üretim aşamasında da üreticinin yanında olan Konya Şeker, üreticisinin maddi kaygılar nedeniyle bayramları buruk geçirmemesi için geleneksel hale getirdiği Bayram Avansını bu Ramazan Bayramı öncesinde de dağıtacak.
Gerçekleştirdiği tarımsal sanayi yatırımlarıyla üretici ortaklarının hem ürün çeşitliliğini arttıran hem de ürettiği ürünlerin değerinin artmasını sağlayan ve avans destekleriyle üretim aşamasında da üreticinin yanında olan Konya Şeker, üreticisinin maddi kaygılar nedeniyle bayramları buruk geçirmemesi için geleneksel hale getirdiği Bayram Avansını yarın üreticilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
Tam kapanmaya rağmen tarımsal üretimin aksamaması için çiftçilerin muaf tutulduğu ve tarladaki işlerin yoğun olduğu bir dönemde yapılacak bu nakdi ödeme hem bölge çiftçisi için hem de bölge ekonomisi için büyük önem arz ediyor. Ürün bedeli ödemelerinin yanı sıra periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği avans ödemeleriyle de piyasaya sıcak paranın girmesini sağlayan Konya Şeker, bölge ekonomisinin hareketlenmesini ve ticaretin canlanmasına da vesile oluyor.

“Çiftçiye aşı iltimas değil, yokluk yaşanmasın diye tedbirdir”
Konya Şeker’den yapılan açıklama üzerine kısa bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, salgının sosyal hayat ve ekonomiyi, eğitimi, ticareti bir yıldan uzun süredir olumsuz etkilemesine rağmen tarım sektörünün ve Türk çiftçisinin bu zor dönemde işini eksiksiz yaptığını ve pazar tezgahlarının, market reyonlarının, mutfaklardaki tencerenin boş kalmasına müsaade etmediğini söyledi. Finans ve bilişim sektörlerinden sonra salgın yılında tarım sektörünün üretimini yüzde 4,8 arttırdığını ve reel sektörler arasında yani üretime yönelik sektörler içinde ülke ekonomisine Türk çiftçisinin lokomotiflik yaptığını vurgulayarak, “Bir yıldan uzun bir süredir devam eden ve ne kadar süreceği ne zaman biteceği konusunda kesin bir öngörüde bulunulamayan salgında aşı, ilaç, sağlık ekipmanları, hastane kadar önemli bir temel ihtiyaç kalemi gıda maddeleridir ve ekilen biçilen tarlalarıdır. Bütün ihtiyaçlar, telefondu, arabaydı, gömlekti, tencereydi, bütün lüzumlu veya konfor arttırıcı akla gelen tüm ihtiyaçlar ertelenebilir, tatildi, arkadaşlarla sohbetler rahat günlere bırakılabilir. İki temel ihtiyaç ertelenemez, sonraya bırakılamaz; biri sağlık malzemeleri ve tedavi edici önleyici ilaçlar bir diğeri besin ihtiyacı, yani meyve sebze, her tür gıda maddesi. Bu zor süreçte tedbirler listesinin ilk üç sırası hastalık, açlık ve güvenliktir. Allah’a şükür bu zor geçen süreçte Türk çiftçisi milletine karşı mahcup olmadı. Bir önceki yıl ürettiğinden fazlasını üretti. Bu belirsiz süreçte hem kurum olarak bizim hem de siyasetin temel görevi işleyen ve aksamayan gıda üretim ve tedarik zincirinin yine aksamadan çalışmasını sağlamaktır. Bu çerçevede Türkiye gıda tedarik zincirinin aksamaması, salgın ile birlikte gıda sıkıntısı da yaşanmaması için nasıl adalet sistemi işlesin diye avukatlar, ligler devam etsin diye sporcular öncelikli olarak aşı programına dahil edildiyse, çiftçiden başlayarak gıda işletmelerinde ve dağıtım zincirinde çalışan herkesi bir an önce aşı programına dahil etmelidir. Bu talep bir iltimas talebi değil, salgının işletilmesi zaruri olan, aksadığında telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak gıda tedarik zincirinin bozulmaması için önlem talebidir. Türk çiftçisi ve O’nun kurumu olarak işimizi yapıyoruz, virüse çare bulamayız ama hem devletimiz bu işleyen sistemin muhafazası için tedbir alabilir hem de biz ve ilgili kurumlar bu süreçte çiftçinin yükünü hafifletebilir, hafifletme mesuliyetini yerine getirebiliriz. Nitekim toplum sağlığı için tam kapanma ile girdiğimiz bu bayramda Konya Şeker üreticiye destek kapılarını açık tuttu. Sabır ve özen ile bu salgın da elbet bitecek, Konya Şeker’in iyi günde kötü günde üreticiye desteği hiç bitmeyecek” dedi.

“Konya Şeker’in tarıma bakışı hesabi değil, hasbidir”
“Tüm dünyayı etkileyen salgın bir yıldan fazla bir süredir bütün dünyada ekonomileri ve ticareti yavaşlattı, belirsizlikleri arttırdı. 1516 ayı bulan bu süreç kesin olarak ispatladı ki, gıdada kendi kendine yeterlilik ulusal güvenlik ve toplumsal huzur açısından hayati önemdedir” diyen Başkan Recep Konuk, “tarımsal üretimin önemine dair Konya Şeker olarak bizim kurumsal duruşumuz konjonktürden bağımsızdır, hesabi değil hasbidir. Bizim ısrarla ve tavizsiz savunduğumuz husus üretim ve daha çok üretimdir. Bu iddiamızın kaynağı bereketli topraklarımız, dayanağı ise kabiliyet ve becerisine güvendiğimiz çiftçilerimizdir. Bu ülkenin toprakları ve o toprakları alın teriyle ıslatan çiftçi ülkemizin gıda güvenliğini eksiksiz sağlayabileceği gibi ülkemizin eline dünya milletleriyle yarışında gıda ihracatı gibi güvenilir, sağlam ve her zaman iş yapacak bir kozu da sağlayabilecek yetkinliktedir. Bunun için gereken tek şey üreticinin üretirken tarlada desteksiz kalmamasıdır. Biz kurum olarak bu sene de her sene yaptığımızı yapıyor, zaman anormal olsa da kendi geleneksel duruşumuzu sergiliyoruz. Salgındı, zorluktu bakmıyor, üreticimizi bayramda parasız, tarlada yalnız bırakmıyor. Şartlar ne olursa olsun çiftçi kuruluşu Konya Şeker üreticiyi desteksiz bırakmaz. Önümüz Ramazan Bayramı, bu topraklardaki herkes gibi üreticinin de bayramları kaygıdan, hele hele maddi kaygılardan uzak karşılamaya hakkı var. Bu ülkenin en muteber insanları olan üreticilerin maddi imkânsızlıklar nedeniyle bayramlarını buruk geçirmeleri gibi bir endişeye kapılmasına Konya Şeker müsaade etmez, bugüne kadar da etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların bayram gibi geçmesi her türlü ticari başarıdan daha kıymetlidir. On binlerin yüzündeki gülümseme, on binlerce hanedeki huzur her şeyden değerlidir. Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın son günlerini idrak ediyoruz ve inşallah Bayrama sağlık ve huzur içinde erişecek, Bayram sonrasında da en kısa sürede salgını da yenerek Kurban Bayramı’na Ramazan Bayramı’nın coşkudan uzak kalmamız nedeniyle oluşan hüznü de telafi edecek şekilde hazırlanacağız. Bu sene Bayram evlerimizde geçecek ama şunu zaten bütün çiftçilerimiz çok iyi bilir, bizim gönlümüz birdir ve her daim beraberiz. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Konya Şeker’in üreticimize sunduğumuz desteğin hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincine coşku katmasını, derde derman olmasını, Yüce Allah'ın sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara hepimizi eriştirmesini temenni ediyor, aileleri ile birlikte tüm üreticilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı sağlık sıhhat duasıyla kutluyorum" diye konuştu.

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