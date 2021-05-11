Kulu’da ‘Kaynak Demek Servet Demek’ projesi tamamlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 10 öğretmen tarafından sürdürülen ‘Kaynak Demek Servet Demek’ konulu projenin finali gerçekleştirildi.

Kulu ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan 10 öğretmenin Ocak ayından itibaren sürdürdüğü ‘Kaynak demek servet demek’ eTwinning projesi Mayıs ayı itibari ile sona erdi. Dünya nüfusunun hızla artması, endüstrinin gelişmesi, hammaddeye duyulan ihtiyacın artması, tüketim çılgınlığı gibi sebeplerle kaynakların hızla yok olduğunu dile getiren proje kurucusu Kamil Kokulu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Ocak ayında ilçede 10 öğretmenin katılımıyla "Kaynak Demek Servet Demek" projesini kurduklarını söyledi. Kamil Kokulu, “Proje boyunca eğlenceli etkinliklerle su, besin, enerji ve toprak kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu kullanılması konuları işleniyor. Yapılan ön test ve son test karşılaştırmalarıyla başarılı bir şekilde hedeflere ulaşıldı. Son olarak Mayıs ayında ‘Güneş kızın maceraları’ adlı hikaye kitabı yayımlanarak projenin son buldu” dedi.

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