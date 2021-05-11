İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: 1-1

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) - STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Barış (Dk. 62 Skubic), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Adil (Dk. 46 Jevtovic) , Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 83 Doğan Can) , Rahmanovic (Dk. 68 Daci), Sekidika, Cikalleshi

TRABZONSPOR: Uğurcan-, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Abdülkadir (Dk. 77 Yusuf ), Bakasetas (Dk. 90+4 Hosseini), Nwakaeme, Ekuban

GOLLER: Dk. 81 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 64 Baker (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Barış, Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)-, Edgar, Baker (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 18 Serkan (Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig'in 41'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasındaki sezonun son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

16'ncı dakikada ceza sahasında Rahmanovic'in şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

18'inci dakikada Cikalleshi'nin uzun pasında topla ceza sahasına yaklaşan Sekidika, Serkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, kırmızı kartla Serkan'ı oyun dışı bıraktı.

23'üncü dakikada ceza sahasında Ekuban'ın şutu auta çıktı.

51'inci dakikada Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda top kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan, müdahale etti.

64'üncü dakikada Baker'in ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından serbest vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu:0-1

81'inci dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Hadziahmetovic'in şutu, takımana beraberlik sağladı:1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2021-05-11 19:00:06



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