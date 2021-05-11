Süper Lig: Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41. haftasında Konyaspor, Trabzonspor’u konuk etti. Müsabaka 11 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına giren Shengelia’nın şutunu kaleci Uğurcan çıkardı.
52. dakikada ceza sahası çizgisinin önlerinde topla buluşan Sekidika’nın beklemeden çektiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın da müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.
52. dakikada sağ kanattan Rahmanovic’in yaptığı ortaya Jevtovic kafa vuruşunu yaptı ama top üst ağlarda kaldı.
54. dakikada Konyaspor’da paslaşılarak kullanılan kornerde Amir’in uzaktan sert vurduğu topu kaleci Uğurcan kornere çelmeyi başardı.
58. dakikada Trabzonspor’un soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Sehic son anda çıkardı.
64. dakikada Trabzonspor’da sağ çaprazdan direkt kaleye kullanılan serbest vuruşta Baker fileleri havalandırdı. 01
74. dakikada Konyaspor’da sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Uğurcan’ın elinden kaçırdığı top Shengelia’nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu ağlara gönderdi ancak gol Jevtovic’in kaleci Uğurcan’a yaptığı faul nedeniyle iptal edildi.
78. dakikada Konyaspor’da sol kanattan ceza alanına yapılan ortada savunmadan seken top Sekidika’nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu filelere gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
82. dakikada Konyaspor’un soldan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Amir’in önünde kaldı. Bu oyuncunun rakibini çalımlayarak yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 11
85. dakikada sağ çaprazdan yapılan ortada Nwakaeme’nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
87. dakikada Amir’in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak gol Cikalleshi’nin kaleci Uğurcan’ı engelleyerek ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle iptal edildi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan xx, Osman Gökhan Bilir xx, Yusuf Bozdağan xx
Konyaspor: Sehic xx, Barış xx (Skubic dk. 63 xx), Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Adil xx (Jevtovic dk 46 x), Amir xxx, Shengelia xxx (Doğan Can dk. 84 ?), Rahmanovic xx (Daci dk. 69 xx), Sekidika xxx, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Volkan, İsmail, Miya, Diomande, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Trabzonspor: Uğurcan xxx, Serkan x, Edgar Ie xx, Vitor Hugo xxx, Marlon xx, Kamil Ahmet xx, Baker xxx, Abdülkadir Ömür xx (Yusuf dk. 78 x), Bakasetas xx (Hosseini dk. 90+5 ?), Nwakaeme xxx, Ekuban xx
Yedekler:Erce, Hüseyin, Hakan, Safa, Yunus, Ahmetcan, Faruk Can, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Baker (dk. 64) (Trabzonspor), Amir (dk. 82) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Serkan (dk. 19) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Edgar Ie, Baker (Trabzonspor), Barış, Ahmet Çalık (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: 1-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor ...
Ereğli Belediyesinden bayram temizliği
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden bayram temizliği
Kulu’da ‘Kaynak Demek Servet Demek’ projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Kulu’da ‘Kaynak Demek Servet Demek’ projesi ...
Geleneksel üretim tel kadayıfta bayram öncesi hareketliliği Konya’da son dökme kadayıf ustası 40 yıldır geleneksel yöntemlerle tel kadayıf yapıyor
YEREL HABERLER Geleneksel üretim tel kadayıfta bayram öncesi ...
Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik
YEREL HABERLER Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
Sebze ve meyveleri seçerek çaldı Konya'da iki marketin manav tezgahından defalarca sebze ve meyve alarak kasaya dolduran hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Sebze ve meyveleri seçerek çaldı Konya'da iki ...
Konya Şeker’den bayram öncesi üreticiye avans
YEREL HABERLER Konya Şeker’den bayram öncesi üreticiye avans
Konya Büyükşehir Ramazan Bayramı’nda görev başında
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Ramazan Bayramı’nda görev başında
Toprak yığınına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Toprak yığınına çarpıp, takla atan otomobilin ...
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ...
Konya'da otomobil şarampole takla attı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da otomobil şarampole takla attı: 1 ölü
Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı
Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı
Beyşehir Kaymakamı Özdemir, ziyaret ettiği şehit annelerinin gününü kutladı
YEREL HABERLER Beyşehir Kaymakamı Özdemir, ziyaret ettiği şehit ...
Otomobilin radyatörüne giren yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Otomobilin radyatörüne giren yılanı itfaiye çıkardı
Köpeklere eziyet eden kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Eziyet edilen 11 köpeğe el konularak belediyeye teslim edildi
YEREL HABERLER Köpeklere eziyet eden kadın cep telefonu kamerasıyla ...
Köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı