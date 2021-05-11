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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından


Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 41'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasındaki sezonun son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, düzenlenen basın toplantısına katıldı. 
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Konyaspor'un ligin çıkış yapan takımı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Oyuna çok iyi başladık. 20'nci dakikada kırmızı kart. Oyun içinde tepki verdim ama devre arasında baktığımda da hakem haklıymış. Devre arası özür diledim. Kırmızı kart doğruymuş. İlk yarı hiç yansıtmadan yüzde 70'e yakın topla oynayıp, bütün organizasyonları doğru gerçekleştirdik. İkinci yarı rakibimizde formasyonda değişiklik yaptı. Bizim eksik olmamızdan dolayı sayısal olarak üstümüze fazla gelmeye başladılar. Çünkü kenar ortaları vardı. Bu kenar ortaları hem yaptırmayıp, hem doğru pozisyon almamız gerekiyordu. Sonrasında da topa sahip olup, özellikle oyun 0-0 iken oyun içinde bir formasyon değişikliğide yaptık; 4-3-2 gibi duruma döndük. Oradan duran toptan golü bulduk. Sonrasında yine Konyaspor, kenar ortalarla üstümüze geldi. Orada bazen karşıladık, bazen karşılayamadık. Kenar ortanın devamından yediğimiz gol. Sonrasında yine kazanabilirdik. Oyun 1-1 sonuçlandı. İki takımında hiçbir iddiası yok. Biz yukarı çıkamıyoruz, aşağı inemiyoruz. Rakip de aynı şekilde. O yüzden bu saate alındı maç."
Maç sırasında localardaki konukların tezahuratlarına da tepki gösteren Avcı, "Zemin çok güzel, Konya statı çok güzel. O yüzden daha saygılı olmamız lazım. Seyircisiz oynanıyor. Canlı dönen sektör sadece futbol. Bu sağlık sürecinde, 13-14-15 ay herkes evlerinde bizleri seyrediyor. Tribünde kim varsa; belki konuk, belki kulübün personeli, belki sağlıkçı ama her şey duyuluyor. Örnek olmamız lazım. Bir maç kazanılıyor veya kaybediliyor. 24 saat sonra hayat devam ediyor. Onun için konuştuklarımız, ağzımızdan çıkan bizlerin, bütün personelin, çalışanların doğru olması lazım" dedi. 
10 kişi kalmalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini ifade eden Avcı, ''Oyuncularım,  bugün bütününde 75 dakika 10 kişi kalmasına rağmen, oyunu rakibe vermeden kazanma fırsatını yakalamasına rağmen kaybetmemek önemli. Geldiğimiz günden itibaren deplasmanda hiç kaybetmeyen, bugün itibariyle 68 puanı olan bir takımız. Son maçı da inşallah kazanıp 71 puanı bulup; bu ortalamar yüksek ortamalardır... Ligimizde 68'ler, 69'lar, 65'ler şampiyonluklar gördü. 71 puan ortalaması iyidir. Her türlü istatistik olarak yukarı çıktık. Oyuncularımı gösterdikleri oyun nedeniyle tebrik ediyorum" diye konuştu. 
İttifak Holding Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da sezonun içerdeki son maçını galibiyetle kapatmak istediklerini ama olmadığını belirtti. Parlatan, "Maç dengeli başladı. İki takımın kontrolü vardı. Taki 20'inci dakika kırmızı kart pozisyonunda rakibimiz 1 kişi eksik kaldıktan sonra, 1 kişi fazla olma avantajı sahaya yansıtamadık. İkinci yarı bunu sahaya iyi yansıttık. Biraz daha topu kanatlara taşıyarak, sonuçta Trabzonspor merkezi defansif anlamında iyi kapattı. Burada daha çok kanatlara inerek, yaptığımız hedef paslarıyla iyi pozisyonlara girdik. Çok şut çektik. Çok gol girişimlerinde bulunduk. Coşkulu bir hücumsal yapımız vardı. Tam bu dönemde güzel bir firikik golüyle maalesef 1-0 geriye düştük. Ama oyuncularımız yılmadı. Kendileri inandı. Bir şekilde maçı çevireceğimize, hatta galibeyet için sahada her şeyi yaptık. Goller iptal oldu. Sonuçta keyifli bir oyun oldu" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı açıklama 
Ersan Parlatan açıklama DHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-05-11 20:52:21

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