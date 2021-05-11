İlhan Palut: “Oyuncularımızın mücadelesi bizim için değerli”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasının kazanmak istedikleri bir maç olduğunu belirterek, oyuncularının gol bulmak için verdikleri mücadelenin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 41. haftasında Trabzonspor ile 11 berabere kaldıkları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki takımın da sahaya güzel futbol oynamak için çıktığını düşündüğünü dile getiren İlhan Palut, “Maçın kırmızı karta kadarki bölümüne baktığımız zaman dengeli bir oyun vardı. Ama kırmızı karttan sonra, özellikle ilk yarı bizim daha etkili olmamız gerekiyordu. Kırmızı karttan ilk yarının sonuna kadar olan bölümde oyun dengesini kendi lehimize çevirmekte açıkçası zorlandık. Ama ikinci yarıyla beraber hem oyuncuların saha içi coşkusu, hücum isteği arttı, hem de burada tabii ki rakibin de bir kişi eksik kalması bizim adımıza avantajdı. Çok fazla atak yaptık ikinci yarı boyunca. Bu atakları pozisyonlara çevirdik, çok fazla şut denedik, çok fazla girişimlerimiz oldu, bunun yanında da rakibe herhangi bir kontra şansı vermedik. Ama böyle giderken duran toptan yediğimiz golle 10 geriye düştük. Ardından tekrar aynı çabayla devam eden oyuncularım maçı beraberliğe getirdi. Baktığınız zaman kazanmak istediğimiz bir maçtı, özellikle ikinci yarıdaki oyunla. Ama oyuncularım sonuç olarak 10 geriden maçı 11’e getirip ikinci golü de sonuna kadar aradılar. Bu mücadeleleri bizim için değerli. Artık ligi en iyi yerde bitirmek için Antalyaspor ile oynayacağımız son maça hazırlanacağız” diye konuştu.

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