Konya otogarında bayram öncesi sessizlik hakim

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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge gereği alınan sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesiyle Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge gereği alınan sokağa çıkma kısıtlamasıyla 29 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci devam ediyor. 13 gündür devam eden tam kapanma süreci 17 Mayıs itibarıyla sona erecek. Bu kapsamda kısıtlanan otobüs seferleri ile Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de sessizlik hakim oldu. Otobüs seferleri talep olduğu taktirde izin alınan yolcular için ek sefer düzenleyebiliyor.

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