Konya'da çiftçiler için yağmur duası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ekin tarlaları için rahmet bekleyen çiftçiler için yağmur duası gerçekleştirildi.

Bayavşar Mahallesi Muhtarlığının öncülüğünde mahalledeki camilerin din görevlileri, muhtarlık ofisinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde yağmur duası yaptı. Din görevlileri önce Kur’anı Kerim okudu, sonrasında dua gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri ise ev, işyeri ve bulundukları alanlarda duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Dua öncesi kesilen kurban da mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bayavşar Mahalesi Muhtarı Mehmet Mesut Çerçi, yerleşim yerinde her yıl yağmur duası etkinliği yaptıklarını belirterek, bunun kurban kesimi ile beraber yemekli olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu yıl ise korona virüs salgını sebebiyle yağmur duası etkinliğini yapamayacak olmanın bir burukluğu içerisinde iken, etkinliği bu yıl mahalle hoparlöründen yapmaya karar verdiklerini anlatan Çerçi, “Düşündük ki, ‘mahalle hoparlöründen duamızı yapalım herkes evlerinden, bulundukları yerden iştirak etsin, kimseyi de bir araya toplamayalım’ dedik. Kurbanlar kesildi, yine ihtiyaçlı ailelerimize dağıttık. İnsanlarımızın bu şekilde bir temasının olmamasının önüne geçtik. Cenabı Allah’ın duamızı kabul etmesini, rahmetini ve bereketini esirgememesini, bu virüs belasını ise üzerimizden kaldırmasını diliyoruz” dedi.

Muhtar Çerçi, Mayıs ayının ortalarına gelinmemesi rağmen bu yıl yerleşim merkezinde yağışların olmaması ve yaşanan kuraklıktan dolayı sıkıntılı günler yaşayan çiftçilerden imkan bulanların ekinlerini bugünlerde tarlalarına kurdukları yağmurlama sistemleriyle sulamaya çalıştığını, ancak yağışların önümüzdeki günlerde de gelmemesi halinde ekili arazilerdeki ürünün yanacağından endişe ettiklerini kaydetti.

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