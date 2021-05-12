Konya'da şehit ailelerinden şehitlik ziyareti

Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, arife günü Konya Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, bayram arifesinde şehitliklere akın etti. Konya´da şehit aileleri, sabah saatlerinden itibaren Konya Şehitliği´ni ziyaret etmeye başladı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına su döküp, çiçek bıraktı, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-05-12 16:56:22
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