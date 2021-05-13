Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam´ındır



Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Katil İsrail´in yaptığı zulümler ne kadar şiddetli olursa olsun, Kudüs´ün Filistin´in başkenti olduğu gerçeğini, Mescid-i Aksa´nın da İslam´a ait olduğu gerçeğini değiştiremeyecektir" dedi. Bakan urum ayrıca `Dünyanın nazar boncuğu´ olarak bilinen Meke Gölü´nü kurtarmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Bakan Kurum'a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eşlik etti. Bakan Kurum, namaz sonrası cami önünde hemşehrileriyle bayramlaştı. Ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bakan Kurum, "Biz 83 milyonluk büyük Türkiye ailesi olarak, her zaman, her şart altında, Kudüs´ü ve Mescidi Aksa´yı koruyan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Konyalılar olarak bizler de Kapu Camimizin önünde, hep birlikteyiz, El Aksa davasının yanındayız. Gücünü kandan ve zulümden alan, insanlığın alnındaki kara leke olan İsrail, tüm evrensel hukuk metinlerinde masuniyetleri garanti altına alınmış çocukları, kadınları ve ibadethaneleri hedef almaktadır. Katil İsrail´in yaptığı zulümler ne kadar şiddetli olursa olsun; Kudüs´ün Filistin´in başkenti olduğu gerçeğini, Mescid-i Aksa´nın da İslam´a ait olduğu gerçeğini değiştiremeyecektir" dedi.

`MEKE GÖLÜ´NÜ KURTARACAK PROJEYİ YÜRÜTÜYORUZ´

Bakan Kurum, Karapınar'daki dünyanın nazar boncuğu olarak tanınan ve kuruyan Meke Gölü ile yer altı suyunun çekmesiyle meydana gelen obruklara değindi. Kurum, şunları söyledi:

"Meke Gölü bizim göz bebeğimiz, nazar boncuğumuz. Karapınar´da yer altı su seviyelerinin aşağıya çekilmesiyle birlikte obrukların da arttığını bölgemizde görüyoruz. Meke Gölü ile alakalı Konya Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerimiz bir proje yürüttüler. Karapınar Belediyesi´ne bir arıtma tesisinin yapımı tamamlandı. Ülkemizde arıtılan suların sadece yüzde 5´i kullanılıyor. Bizim amacımız hedefimiz bu oranı artırmak. Sonuçta iklim değişikliği ile ilgili 2030´larda 2050´lerde tüm dünyada su savaşlarının meydana geleceği, suyun çok daha kıymetli olacağı bir sürece giriyoruz. Mevcut sularımızı yeniden kullanacak adımları atmak durumundayız. Buna ilişkin de arıtma tesisinden arıtılan suların, Meke Gölü´ne oradaki membranla izolasyonu sağlayarak Meke Gölü´nü kurtaracak bir projeyi yürütüyoruz. Farklı su kaynaklarıyla da besleyerek Meke Gölü'nü kurtarmak için adımlar atacağız," DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ

2021-05-13 08:53:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.