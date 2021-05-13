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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu

İHA

Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir süre önce dünyaya gözlerini açan oğlakların annelerine kavuşma anı renkli görüntüler oluşturdu.
BeyşehirKurucuova Mahallesi arasındaki dağlık alanda ağıllarda yaşayan keçilerin yavruları ile buluşma anı renkli görüntüler oluşturuyor. Besici Osman Baysal’a ait ağılda 110’u keçi, 90’u oğlak olmak üzere yaklaşık 200 küçükbaş hayvan bulunuyor. Onlarca oğlak, her gün ağıllarından salınarak merada yayılan anneleriyle buluşturuluyor. Bütün gün annelerinden ayrı kaldıktan sonra süt emmeleri için ağıllardan salınan oğlaklar, bırakılmalarıyla birlikte dağlık alandaki engebeli arazide kayalıklardan atlayarak asfalt yola indikten sonra otlakıyeye inen oğlaklar, anneleriyle buluşuyor. Süt emebilmek için annelerini arayan oğlakların annelerine kavuşmalarının ardından karınlarını doyurmaları renkli görüntüler oluşturuyor.
Besici Osman Baysal, küçükbaş hayvancılık yaptığını ve bölgede her gün aynı manzaranın yaşandığını belirterek, “Bakışta çok zevkli, güzel, hoşumuza da gidiyor. Yavrular anasını görünce heyecanlanıyor. Hepsi de anasını tek tek buluyor. Bunun içinde 15 tanesi ikiz, ikiz olmasına rağmen onlar bile anasını çift buluyor. Yavrular henüz iki aylık ama daha emiyorlar ve 1 Ağustos’a kadar da emmeye devam edecekler. Ağılımızda bir günlü yavru bile var onu ise biberonla emziriyoruz” dedi.

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