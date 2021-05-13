Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam´ındır (2)



'BİR GÜN MUTLAKA EL-AKSA´DA OMUZ OMUZA SAF TUTACAĞIZ'

Bayram namazını kıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı´nda da partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, "Bugün Filistin´de İsrail´in şehit ettiği Muhammed Durra ile küresel güçlerin kuklası PKK´nın şehit ettiği Eren Bülbül aynı davanın birer neferiydiler. Aynı düşmana karşı mücadele eden, aynı hasma karşı duran yiğitlerimizdiler. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bilinmelidir ki, Türkiye´nin Aksa nöbeti aralıksız devam edecektir. Türkiye her zaman Filistin´in haklı davasının yanında dimdik durmaya devam edecektir. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızı şehitlerinin üzerine örten kahraman Filistin´li kardeşlerimize Konya´dan diyoruz ki, bir gün mutlaka El-Aksa´da omuz omuza saf tutacağız, birlikte olacağız." dedi.

Bakan Murat Kurum ayrıca Kızılay şubesinde kan bağışında bulundu.DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ

2021-05-13 15:50:41



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