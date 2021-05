Başkan Kılca'dan şehit ailesiyle bayramlaştı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2017'de Tunceli’nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede’nin ailesini Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2017'de şehit olan polis memuru Azam Güdendede’nin ailesini Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ederek ailenin bayramını tebrik etti. Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini belirterek, şehit ailelerinin her türlü sıkıntılarını devletin temsilcisi olarak kendilerine iletmelerini istedi.

Köprübaşı Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan polis merkezi amirliğine şehidin adının verildiğini hatırlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, “83 milyonun tamamının, şehit ve gazilerimize can borcu, minnet borcu, vefa borcu vardır. Bu borcu maddiyatla ödemenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Hiçbir maddi imkân, şehit ve gazilerimizin fedakârlıklarının karşılığı olamaz. Bu borcu ancak bir nebze de olsa şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkıp ailelerinin yanında olarak ödeyebiliriz. Bizler de sebeple şehidimizin ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Rabbim birliğimizi daim etsin inşallah” dedi.

Şehidin babası Muzaffer Güdende de Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar'a teşekkür ederek, ziyaretten dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

