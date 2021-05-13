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Bakan Kurum: "Filistinli kardeşlerimizle bir gün mutlaka El-Aksa’da omuz omuza saf tutacağız"

İHA

Bakan Kurum: "Filistinli kardeşlerimizle bir gün mutlaka El-Aksa’da omuz omuza saf tutacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye her zaman Filistin’in haklı davasının yanında dimdik durmaya devam edecektir. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızı şehitlerinin üzerine örten kahraman Filistinli kardeşlerimize Konya’dan diyoruz ki; bir gün mutlaka ElAksa’da omuz omuza saf tutacağız, birlikte olacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da AK Parti İl Teşkilatı ile bayramlaştı. AK Parti İl Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Kurum, Ramazan Bayramı dolayısıyla partililerle video konferansla bir araya geldi. Pandemi tedbirleri altında gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Kurum, "Ne yazık ki salgın nedeniyle annebabalarımızla, evlatlarımızla, sevdiklerimizle kucaklaşamadığımız bir bayramı daha böyle geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki bayramı, akrabalarımızın, dostlarımızın kapısını çaldığımız, büyüklerimizle hasret giderdiğimiz, evlatlarımızı sevindirdiğimiz bir bayram olarak geçiririz diyorum. Bugün Kahire’den Şam’a, Bağdat’tan Kudüs’e yüzyıllar boyunca barış, adalet ve huzuru hakim kılmış; her zaman mazlumların yanında durmuş Selçuklu’nun başkenti; Filistin’in, Kudüs’ün, Gazze’nin kardeşi Konya'mızdayız. Hüzünlüyüz. Zira bugün Kudüs’te gençyaşlı, kadınerkek demeden masum insanları öldüren, yüzyıllardır dokunulmayan ibadethanelere dokunan, harap eden, saldıran bir terörle karşı karşıyayız. Kirli ellerini Mescidi Aksa'mıza uzatan İsrail’i Konya’mızdan kınıyoruz, lanetliyoruz. Zalimler tarafından şehit edilen kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz 83 milyonluk büyük Türkiye ailesi olarak her zaman her şart altında Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı koruyan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki İsrail’e karşı direnen kardeşlerimiz Allah’ın izniyle galip gelecektir. Babasının yanında yüzlerce kurşunla şehit edilen Muhammed Durralar, İsrail tarafından gözaltına alındığında dahi gülümseyen Meryemler kazanacaktır. Tarih füzelere karşı sapanlarla, top mermilerine karşı taşlarla mücadele eden kahramanları hayırla anarken; İsrail’i bir utanç tablosu olarak hatırlayacaktır" dedi.

"Bir gün mutlaka ElAksa’da omuz omuza saf tutacağız, birlikte olacağız"
Bakan Kurum, bu zulmü işleyenlerin evladı öldürülen, şehit edilen annelerin gözyaşlarında boğulacağını belirterek, "Bu programdan önce Konya’mızda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettik. Bu kardeşlerimiz tıpkı Aksa’nın yiğitleri gibi, zalimlerin kukla örgütlerine geçit vermeyen kahraman Mehmetçiklerimiz. Bugün Filistin’de İsrail’in şehit ettiği Muhammed Durra ile küresel güçlerin kuklası PKK’nın şehit ettiği Eren Bülbül aynı davanın birer neferiydiler. Aynı düşmana karşı mücadele eden, aynı hasma karşı duran yiğitlerimizdiler. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bilinmelidir ki Türkiye’nin Aksa nöbeti aralıksız devam edecektir. Türkiye her zaman Filistin’in haklı davasının yanında dimdik durmaya devam edecektir. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızı şehitlerinin üzerine örten kahraman Filistinli kardeşlerimize Konya’dan diyoruz ki; bir gün mutlaka ElAksa’da omuz omuza saf tutacağız, birlikte olacağız" şeklinde konuştu.
Bakan Kurum, "Şimdi, Konya AK Parti ailesi olarak teşkilatımızla, bakanlarımızla, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte yürüyüşümüze artık daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Konya'mızın istikbalini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte inşa ediyoruz, edeceğiz. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, millet bahçelerinden çevre yatırımlarımıza, sokak sağlıklaştırmadan tarihi meydanlarımızı yenilemeye ve şehrimize yeni sanayi alanları kazandırmaya kadar birçok alanda yeni hizmetler, projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tüm İslam coğrafyasında dökülen gözyaşları sona ersin"
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, partililerin bayramını kutlayarak, "Rabbim nice hayırlı, sağlıklı, huzurlu bayramlara hepimizi eriştirsin inşallah. Bu tür buluşmaların bereketini inşallah rabbim bütün ümmete yağdırsın ve özellikle Mescidi Aksa’daki kardeşlerimize muvaffakiyetler versin. Her fırsatta Konya'mızı yalnız bırakmayan kıymetli bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bir taraftan pandeminin kısıtlamalarıyla farklı bir bayram yaşıyoruz. Bir taraftan da Kudüs’te yaşanan katliam içimizi acıtıyor. İnşallah bu bayram hepimize esenlikler, mutluluklar getirsin. Tüm İslam coğrafyasında dökülen gözyaşları sona ersin. Konya inşallah sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olacak. Bu konuda desteğinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, genel başkan yardımcımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, "Cenabı Hak’tan sağlık, afiyet, huzur içinde acıların yaşanmadığı, kan ve gözyaşının akmadığı nice bayramlara kavuşmayı rabbimden diliyorum. Bir taraftan pandeminin getirdiği sıkıntılar, diğer taraftan Kudüs'ümüzde ve Filistin'imizde başlayan, Doğu Türkistan’da, Myanmar’da, dünyanın pek çok ülkesinde mazlumların acı çektiği dönemleri maalesef bugün de yaşıyoruz. Cenabı Hak'ın bu bayram vesilesiyle tüm insanlığa huzur getirmesini rabbimden diliyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum Konyalıları kan bağışına davet etti
Bakan Kurum, ayrıca Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Kızılay Konya Şubesinde kan bağışında bulundu. Kan merkezi çıkışında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Kızılayımız 150 yılı aşkın bir süredir tüm mazlum coğrafyada, tüm Türkiye'mizde yardıma ihtiyacı olan nerede bir ihtiyaç sahibi varsa orada olmuş, onların ihtiyaçları neyse o ihtiyaçları gidermek adına yardım etmiş bir kuruluşlumuzdur. Biz tabii Kızılayımızla bilhassa doğal afetlerde bir arada çalışıyoruz. Hep birlikte mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her türlü noktada gerek Kızılayımız, gerek AFAD’ımız, gerek UMKE’miz, gerekse diğer bakanlıklarımızla birlikte bir seferberlik ruhu içerisinde vatandaşlarımızın yardımına koşmaya çalışıyoruz. Kızılay, yeri geliyor kimsesiz çocukların babası, annesi oluyor. Yeri geliyor aş ihtiyacı olanlara aş sağlıyor. Kıyafet ihtiyacı olanlara kıyafet sağlıyor. Kan vermek 15 dakika sürüyor. 15 dakikada verdiğiniz bir üniteyle 3 hayata can verebiliyorsunuz, kan verebiliyorsunuz. Biz de bugün hem valimiz, hem büyükşehir belediye başkanımız, hep birlikte kan bağışında bulunduk. İnşallah kanlarımız hastalarımıza şifa olur" dedi.
Konya’da Büyükşehir Belediyesi ile Kızılay'ın bir kampanya yürüttüğünden bahseden Bakan Kurum, "Kan bağışı yapan tüm hemşehrilerimize Konyaspor forması hediye ediyorlar. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi buraya kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Tekrar tüm çalışanlarımızın bilhassa bu salgın sürecinde cansiperane bir şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere güvenlik güçlerimize, belediye çalışanlarımıza, tüm bu süreçte sokakta vatandaşlarımıza yardım elini uzatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bayramlarını tekrar tebrik ediyor, nice bayramlara eriştirmeyi yüce rabbimden niyaz ediyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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