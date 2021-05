Düğün çiçekleri yaylaları sarıya boyadı

Konya’nın Toros Dağları üzerine kurulu yaylaları ilkbaharda açan ve doğaya apayrı bir renk katan düğün çiçekleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Havaların ısınması ve ilkbaharla birlikte açan düğün çiçekleri, Antalya ile Hadim ilçesi sınırlarında bulunan Hisarlık yaylasını adeta sarıya boyadı. Her sene yerli ve yabancı yüzlerce ziyaretçi ağırlayan 1850 rakımlı Hisarlık yaylası, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Yaylayı ziyarete gelen vatandaşlardan Ramazan Gökçe, dağ ve yaylaların gezme vaktinin bu zamanlar olduğunu söyledi.

Sarı çiçekleri görmek, serinlemek ve soğuk sulardan içmek için her sene yaylayı ziyaret ettiğini belirten Gökçe, “Doğayla iç içe olmak çok güzel bir duygu. Dağlar yaylalar insana huzur veriyor. Bu huzuru yaşamak için kilometrelerce yol geldim. Her yer sarı çiçek, kuş cıvıltısı, su ve rüzgar sesi. İnsanın buradan ayrılası gelmiyor” dedi.

