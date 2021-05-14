Leylekler yiyecek mesaisinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leylekler yiyecek mesaisinde

İHA

Leylekler yiyecek mesaisinde

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşam süren leylekler, tarlalarda mesai yapan traktörleri takip ederek sürülen toprak arasından çıkan solucan ve böceklerle besleniyor.
Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinin bulunduğu Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ ve Adaköy Mahallelerinde Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi’nde bahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, bugünlerde besin arayışlarını sürüler halinde tarlalarda devam ettiriyor. Tarlalarda sürüm yapan traktörleri takip eden leylek sürüleri, toprakların arasında ortaya çıkan solucan ve böceklerle besleniyor. Leylekler bir yandan beslenirken, diğer yandan da yuvalarına buldukları besinleri taşıyor.
Fotoğraf tutkunu Selman Sayın, Beyşehir’in ilkbahar ve yaz döneminde çok sayıda leyleği misafir ettiğini belirtirken, ilçenin bu dönemde adeta leylek cennetine dönüştüğünü belirtti. Sayın, leyleklerin ilçede yaşam sürdükleri devrede yiyecek sıkıntısı hiç çekmediğine dikkat çekerken, “Beyşehir Gölü kıyıları, sulak alanlarımız, doğa ve ekili alanlar leylekler için besin yönünden sonsuz bir imkan sunuyor. Onlar da böyle zengin bir besin alanını her dönem tercih ediyor. İşte fotoğrafladığım leylekler de tarlalarda traktör peşinde her türlü yiyeceği kolayca bulup yuvasına taşıyabiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kuş cenneti Düden Gölü'nde flamingolardan görsel şölen
YEREL HABERLER Kuş cenneti Düden Gölü'nde flamingolardan görsel ...
Kaymakam Özdemir, gazilerle ve şehit aileleriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Kaymakam Özdemir, gazilerle ve şehit aileleriyle ...
Düğün çiçekleri yaylaları sarıya boyadı
YEREL HABERLER Düğün çiçekleri yaylaları sarıya boyadı
Konuk: “Bugün çiftçilerin daha çok üretebilmeleri için üretenleri yüreklendirme günüdür"
YEREL HABERLER Konuk: “Bugün çiftçilerin daha çok üretebilmeleri ...
Kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı
Bakan Kurum: "Filistinli kardeşlerimizle bir gün mutlaka El-Aksa’da omuz omuza saf tutacağız"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Filistinli kardeşlerimizle bir gün ...
Başkan Kılca'dan şehit ailesiyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kılca'dan şehit ailesiyle bayramlaştı
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam´ındır (2)
YEREL HABERLER Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam´ındır (2)
Meke Gölü’nü kurtaracak projede çalışmalar sürüyor Bakan Murat Kurum: “Meke Gölü’nü arıtma tesisinden arıtılan sular ve farklı su kaynakları ile destekleyeceğiz"
YEREL HABERLER Meke Gölü’nü kurtaracak projede çalışmalar ...
Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli ...
Bakan Kurum: “İsrail’in bu eylemleri yanına kalmayacaktır" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da bayram namazı kıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “İsrail’in bu eylemleri yanına ...
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam´ındır
YEREL HABERLER Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam´ındır
Konya'da şehit ailelerinden şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Konya'da şehit ailelerinden şehitlik ziyareti
Konya'da çiftçiler için yağmur duası
YEREL HABERLER Konya'da çiftçiler için yağmur duası
Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti
YEREL HABERLER Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın ...
Konya otogarında bayram öncesi sessizlik hakim
YEREL HABERLER Konya otogarında bayram öncesi sessizlik hakim
Konuk: “Bizim için bir birimizi görmekten çok, gönüllerin kucaklaşması önemlidir bayramlarda”
YEREL HABERLER Konuk: “Bizim için bir birimizi görmekten çok, ...
KONESOB Başkanı Karabacak: "Ramazan Bayramı İslam alemine huzur getirsin"
YEREL HABERLER KONESOB Başkanı Karabacak: "Ramazan Bayramı İslam ...
TDBB’den Filistin’e destek
YEREL HABERLER TDBB’den Filistin’e destek
Başkan Altay son sahurda itfaiyecilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay son sahurda itfaiyecilerle buluştu
Konya’da şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya’da şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti