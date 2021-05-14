Konya ve Aksaray'da cuma namazı sonrası İsrail'e tepki

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA ve Aksaray'da cuma namazı sonrası Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto edip, ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Konya'da Şerafettin Camisi'nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, cuma namazının ardından İsrail'in Filistin´e yönelik düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kıldı. Ardından kalabalık, İsrail bayrağını ateşe verip, saldırıyı protesto etti.
Aksaray'da da Ulu Cami'de toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, saldırılarda ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılıp, İsrail'e tepki gösterdi. Kalabalık, protestonun ardından sessizce dağıldı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCIErkan ALTUNTAŞ
2021-05-14 16:41:45
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