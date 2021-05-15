Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ereğli İlçesi Cahı Mahallesi 93.197 Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, S.B.’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa zamanda söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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