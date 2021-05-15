Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağında motosikletle gezmeye çıkan 2 kişi uyuşturucu hapla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi tarafından İstasyon Caddesi’nde üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet durduruldu. Bu sırada motosiklet üzerinde bulunan S.T.'nin kağıda sarılı bir şeyi yere attığını fark eden polis, yerdeki kağıdın içerisinde uyuşturucu hap olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yapılan üst aramasında F. A.'nın üzerinde de 6 adet uyuşturucu hap ve bir miktar alüminyum folyoya sarılı metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Her 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.