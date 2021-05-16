Konya'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Konya'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi AdanaKonya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül K. idaresindeki 42 CBR 13 plakalı hafif ticari araç ile Kadir B. idaresindeki 42 AIK 616 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlar savrularak yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yararılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu ...
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra ...
Serinlemek için göle giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için göle giren genç boğuldu
Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandı
Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
Ereğli'de jandarmadan denetim ve radar uygulaması
YEREL HABERLER Ereğli'de jandarmadan denetim ve radar uygulaması
Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
YEREL HABERLER Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
(Güncelleme) Kaymakam Çakıcı'dan şehit aileleri ve sağlıkçılarla bayramlaştı
YEREL HABERLER (Güncelleme) Kaymakam Çakıcı'dan şehit aileleri ve ...
Konya'da mahalle muhtarının bir ay içinde 2 motosikleti çalındı
YEREL HABERLER Konya'da mahalle muhtarının bir ay içinde 2 ...
Kaymakam Çakıcı'dan şehit aileleri ve sağlıkçılarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Kaymakam Çakıcı'dan şehit aileleri ve sağlıkçılarla ...
Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü çıkmaz sokakta yakalandı Polisle yaşanan kovalamaca sonunda çıkmaz sokağa girince aracını bırakıp arkadaşlarıyla kaçan sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü çıkmaz ...
Konya ve Aksaray'da cuma namazı sonrası İsrail'e tepki
YEREL HABERLER Konya ve Aksaray'da cuma namazı sonrası İsrail'e ...
Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Kaymakam Demirkol’dan sürücülere çikolata ikramı
YEREL HABERLER Kaymakam Demirkol’dan sürücülere çikolata ikramı
Leylekler yiyecek mesaisinde
YEREL HABERLER Leylekler yiyecek mesaisinde
Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kuş cenneti Düden Gölü'nde flamingolardan görsel şölen
YEREL HABERLER Kuş cenneti Düden Gölü'nde flamingolardan görsel ...
Kaymakam Özdemir, gazilerle ve şehit aileleriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Kaymakam Özdemir, gazilerle ve şehit aileleriyle ...
Düğün çiçekleri yaylaları sarıya boyadı
YEREL HABERLER Düğün çiçekleri yaylaları sarıya boyadı
Konuk: “Bugün çiftçilerin daha çok üretebilmeleri için üretenleri yüreklendirme günüdür"
YEREL HABERLER Konuk: “Bugün çiftçilerin daha çok üretebilmeleri ...