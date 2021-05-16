Yarın yasak var mı?

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3 YAŞINDAKİ HATİCE KURTARILAMADI

Konya´da 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin, karşı şeride geçerek TIR´a çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü Musa Baran´ın ardından çocuklarından 3 yaşındaki Hatice Nur Baran´da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada yaralı kurtulan anne Rabia Baran (32) ile çocukları Nisa (7) ve Miraç'ın (4) tedavileri sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-05-16 23:43:25



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