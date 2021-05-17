Konyaspor ligi 11. sırada tamamladı

Konyaspor, bu sezon oynadığı 40 maçta 50 puan elde ederek ligi 11. sırada tamamladı.

Konyaspor, 20202021 sezonunu 50 puanla 11. sırada bitirdi. Yeşilbeyazlılar ligdeki 40 karşılaşmada 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 de mağlubiyet aldı. Kalesinde 48 gol gören Konyaspor, rakip ağlara ise 49 gol atmayı başardı. Konyaspor sahasında oynadığı 20 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşilbeyazlı ekip dış sahadaki 20 maçta ise 5 galibiyet, 5 de beraberlik alırken, 10 mağlubiyet elde etti.

Oynanan 40 maçta Konyaspor’un forvet oyuncusu Kravets fileleri 9 kez havalandırırken, Cikalleshi 8 ve Shengelia 5 kez topu rakip ağlara göndererek takıma en çok katkı sağlayan futbolcular oldu. Öte yandan yeşilbeyazlı ekibin formasını giyen Skubic, ligde forma giydiği 39 maç ve 3 bin 433 dakika ile, Süper Lig'de en fazla sahada olan futbolcu oldu.

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