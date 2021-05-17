Konya’da bin 847 sürücüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde bin 847 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 69 araç trafikten men edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin 1017 Mayıs tarihleri arasında yaptığı denetimlerde bin 564 sürücüye hız sınırı ihlali, 49 kişiye kırmızı ışık ihlali, 227 sürücüye cep telefonu ile konuşmak ve 7 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda bin 847 sürücüye işlem yapılırken, 69 araç ise trafikten men edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.