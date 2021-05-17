Hüyük Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama kararı

Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Meclisi tarafından İsrail'e tepki, Filistin'e destek kararı alındı.

Hüyük Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in başkanlığında toplanan meclisin gündemine, İsrail'in saldırganlığının kınanması teklifi de geldi. Başkan Çiğdem, Filistin davası ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelelerini savunmak ve İsrail saldırganlığını belediye meclis üyelerinin tamamının talebi üzerine kınanması için oylamaya sundu. Mecliste İsrail'in saldırganlığının kınanması kararı oy birliği ile alındı.

Kararda, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail'in başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayıtını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıların kınandığı belirtilerek, şu cümlelere yer verildi:

"Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanarak hukuk dışı bir oldubittiye yöneliktir. İsrail´in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler´in (BM) saldırıların durması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze´de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarını aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail´in hesap vermesi suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede uluslararası Ceza Mahkemesi´nin (UCM) ivedilikle harekete geçirilmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail´e karşı net güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Hüyük Belediye Meclis üyeleri olarak, İsrail´in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmünün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi meclis üyelerimizin tamamının oy birliği ile beyan ederiz."

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