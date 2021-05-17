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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkır’da 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı

İHA

Bozkır’da 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayırsever Osman Yaren’le birlikte Bozkır’a 8 derslikli okul kazandırdı. Eğitimin daha nitelikli binalarda yapılabilmesi amacıyla hayırseverle birlikte gayret gösterdiklerini belirten ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okulun hayırlı olmasını diledi.
Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’da 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim camiasına destek olarak öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, ilçelere nitelikli okul binaları kazandırmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Bu kapsamda Konyalı hayırsever Osman Yaren’le birlikte Bozkır’da geçtiğimiz Ekim ayında temelini attıkları 8 derslikli okul binasının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olan okul binasının 2 milyon liralık bedeli hayırseverimiz tarafından karşılandı. Geriye kalan kısmını da Büyükşehir olarak biz üstlendik. Böylece birlikte hayırlı bir işe vesile olduk. İlçelerde yaşayan gençlerimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu nitelikli binalarda Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek nesiller yetişecek. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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