Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da 17 günlük tam kapanmanın ardından normalleşmenin ilk gününde kentin birçok yerinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün süren tam kapanma dönemi bugün sona erdi, kademeli normalleşme süreci başladı. Normalleşmenin ilk gününde Konya´da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Çoğu kişi maske takarken, bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-05-17 15:47:07



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