Öğrencileri profesyonel yaşama hazırlayan MarkaFest’in nabzı dijitalde atacak

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından gerçekleştirilen MarkaFest bu yıl 3. kez sektöründe öncü markaları ve profesyonelleri üniversite öğrencileriyle bir araya getiriyor.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile bu yıl online gerçekleştirilecek olan MarkaFest, 1928 Mayıs 2021, MarkaFest Akademi ise 31 Mayıs 4 Haziran 2021 tarihlerinde etkinliğin dijital mecralarından canlı ve ücretsiz takip edilebilecek. Özel sektörle yakın iş birliği içinde olmanın hem üniversite gençliği hem de sektörlerin geleceği açısından son derece hayati bir role sahip olduğu düşüncesinden hareketle planlanan ve geleneksel hale gelen etkinlik, ülkemizde faaliyet sektörde öncü ulusal ve uluslararası markaların üst düzey yöneticilerini gençlerle buluşturarak özellikle pazarlama iletişimi alanında istihdam hedefi bulunan öğrencilerin kariyer planlarına, bilgi birikimlerine ve vizyonlarının gelişimine pozitif katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’nin en nitelikli iletişim eğitimine sahip fakültelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Reklamcılık Bölümü’nden Prof. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül’ün proje yöneticiliğinde ve Öğr. Gör. Dr. Arzu Kazaz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte yine aynı fakültenin Reklamcılık 4. sınıf öğrencileri görev alıyor. Bu yıl MarkaFest bir yenilikle programına MarkaFest Akademiyi de dahil ediyor. Farklı disiplinlerden alanının en iyilerini gençlerle buluşturacak olan Markafest Akademi, "Öğrenecek Çok Şey Var" mottosuyla, gençleri profesyonel yaşama hazırlamayı ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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