Başkan Karabacak: “Esnaflarımıza destekler sevindirdi”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe desteklerini olumlu ve sevindirici bulduklarını belirterek 84 meslek odası ve 58 bin esnaf ve sanatkar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe destekleriyle ilgili bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “1. grupta; kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler internet kafeler, hamamlar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak. Destek verilecek 2. grupta ise; bakım onarım tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ile pazarcılar da dahil toplamda 1 milyon150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin TL hibe ödemesi yapılacak. Ödeme takvimi önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlar Kurulumuza, emeği geçen herkese açıklamış oldukları paket için çok teşekkür ediyor, 1 Haziran’dan itibaren tüm işletmelerimizin hiç bir kısıtlama olmadan normal faaliyetlerine başlamasını istiyoruz” dedi.



“Borçlar faizsiz ertelenmeli”

Hibe desteklerini sevindirici bulduklarını fakat 15 aydır devam eden pandemi tedbirleri nedeniyle esnaf ve sanatkarların kamu borçlarını ödeyemez duruma geldiğine dikkat çeken Başkan Karabacak, “Hibe destekleri günlük faturalarımızı ödememizde destek olacak. Bu önemli bir gelişme ancak ödenemeyen kredi, vergi, SGK, BağKur borçları esnafımızı düşündürmekte. Bu zorlu süreçte ayakta kalabilmek adına günü gelen tüm ödemelerin ötelenmesini, kira ve gelir kaybı destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam etmesini, ödenemeyen taksitlerden dolayı yapılandırmaların bozulmamasını, kiralarla ilgili kanun çıkarılmasını, mücbir sebepten dolayı esnafımızın BağKur ve SGK primlerinin kapalılık gün süresince devletimiz tarafından karşılanmasını, istihdam ettiğimiz kardeşlerimize sosyal yardım sağlanmasını, ticari araçlara muayene muafiyeti uygulanmasını, ÖTV ve KDV’siz akaryakıt temin edilmesini talep ediyoruz. Esnaf teşkilatı olarak esnaf ve sanatkarlarımızı koruma ve kollamaya yönelik adımların devletimiz tarafından atılacağına inancımızın tam. KONESOB olarak konuyla ilgili Bakanlık düzeyinde gerekli girişimleri yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız her daim esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oldu. Tüm kamu borçlarının faizsiz ertelenmesi ve bahse konu taleplerimiz için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haberler bekliyoruz inşallah” diye konuştu.

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