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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediye Meclisi İsrail’i kınadı

İHA

Karatay Belediye Meclisi İsrail’i kınadı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumunda İsrail'in, Filistin halkına ve Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadı.
Karatay Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumunu, Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında gerçekleştirdi. Karatay Belediyesi’nin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar ile yeni projelerin görüşüldüğü ilk oturumda meclise sunulan çeşitli önergelerin okunup oylanmasının ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, okuduğu bildiriyle İsrail’in Filistin halkına ve Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadı. İsrail’in kadınçocuk demeden sivil ve günahsız insanlara yaptığı zulüm ve katliamın asla kabul edilemez olduğunu ifade eden, Filistin halkını selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Hasan Kılca, “Terör devleti İsrail, Ramazan Şerif'in başlangıcından itibaren düzenlediği hain saldırılar, işgal girişimleri ve zorbalıklarına, çocuk yaşlı veya kadın demeden onlarca masum Filistinliyi şehit ederek devam etmektedir. Gücü yalnızca masum çocuk ve kadınlara, mazlum Filistin halkına yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri dolayısıyla çok üzgünüz çok öfkeliyiz. Ancak bizleri daha da üzen, İsrail’in döktüğü bunca kana, yaptığı tüm bu saygısızlıklara karşın dünyanın birçok ülkesinden neredeyse hiç ses çıkmamasıdır. Mescidi Aksa’ya, Kudüs’e sahip çıkmak, Filistin halkıyla dayanışmak, bizler için önemli bir vazifedir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki ülkemiz; İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarının durdurulması ve uluslararası camianın İsrail'e güçlü bir tepki ve caydırıcı bir ders vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir. Çünkü Kudüs’ü, içinde bulunduğu halden çıkartmak hepimizin boynunun borcudur. Filistin halkı özgürleşene kadar, haklı davalarında kararlılıkla Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımızı ilan ediyoruz. İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele eden, inançlarını ve vatanlarını savunurken katledilen bütün şehitlerimize rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize de rabbimden acil şifalar temennisinde bulunuyorum” dedi.
Karatay Belediye Meclisi Üyelerinin oybirliğiyle aldığı tavsiye kararıyla İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamı kınandı ve zulmün bir an önce durması çağrısında bulunuldu.

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