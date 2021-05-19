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148 suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, bu kez tutuklandı

DHA

148 suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, bu kez tutuklandı


 Adem YILDIZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da son 1,5 ayda işlediği hırsızlık suçları nedeniyle yakalanıp 3 kez serbest bırakılan ve 148 suç kaydı bulunan 13 yaşındaki T.T., 4'üncü kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 10 iş yerinden 67 bin TL nakit ve döviz, elektrikli bisiklet, cep telefonları, 2 fotoğraf makinesi, 5 bin TL değerinde otomobil parçası ve gıda maddeleri çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 6 yaşından beri hırsızlık olaylarına karışan ve çoğunluğu hırsızlık olaylarından 148 suç kaydı bulunan T.T. olduğunu belirledi. Geçen yıl haziran ayında 14 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp,  tutuklanan ve 1,5 ay cezaevinde kalıp tahliye olan T.T.,  27 Nisan günü polis tarafından saklandığı evde yakalandı. T.T, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA YİNE HIRSIZLIK YAPTI 
T.T., 3 Mayıs günü de bir otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle, 'Hırsızlık ve mala zarar verme' suçundan gözaltına alındı. T.T. yine mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Bu olaydan sonra polis 1 Mayıs günü bir pastaneden salep makinesi, kahve makinesi, 1 fotoğraf makinesi ve lensleri çalan kişinin de T.T. olduğunu saptadı. 6 Mayıs günü yeniden gözaltına alınan T.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra yine farklı zamanlarda 6 hırsızlık olayına daha karışan T.T., 17 Mayıs günü yeniden gözaltına alındı. 
T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece, bu kez tutuklandı.   
 DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-05-19 11:21:04

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