Konya'da 690 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı Vali Özkan: “Aşılama oranlarını artırmamız gerekiyor”

Konya’da şu ana kadar yaklaşık 690 bin doz Covid19 aşısı yapıldığı bildirildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, şu andaki ana hedefin, aşı sırası gelen ve sisteme tanımlanan vatandaşların bir an önce tamamının aşılanması olduğunu söyledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, pandemi sürecinde il genelinde yürütülen çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler aldı. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hizmet başkanları ile bir araya gelen Vali Vahdettin Özkan, vaka sayıları, hastane doluluk oranları ve aşılama çalışmalarında gelinen noktayı değerlendirerek yapılması gerekenler hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu. Ağırlıklı olarak aşılama çalışmaları üzerinde durulan toplantıda Vali Özkan, “Şu andaki ana hedefimiz; aşı sırası gelen ve sisteme tanımlanan vatandaşlarımızın bir an önce tamamının aşılanması olmalıdır” dedi.

Vaka sayılarındaki yükselmenin önleyici tedbir ve denetimlerle birlikte kontrol altına alındığını vurgulayan Vali Vahdettin Özkan, aşı sırası geldiği halde aşısını yaptıramayan vatandaşlara ulaşılarak hedef nüfusta aşılama oranlarının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Salgının seyrinin değişmesi adına en önemli hususların başında aşılama faaliyetlerinin geldiğini söyleyen Özkan, aşı olmaya yönelik talebin artırılması noktasında çalışmalar yapacaklarını ifade etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı ikna ekipleri oluşturulduğunu ve aşı sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayan vatandaşlara bu ekipte görev alan çalışanların birebir ulaşarak bilgilendirmeler yapacaklarını da belirten Özkan, “Konya’da şu ana kadar yaklaşık 690 bin doz aşı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 386 bin 646, 2. doz aşısı tamamlanan kişi sayısı ise 302 bin 560 kişidir” şeklinde konuştu.

Covid19 ile mücadelenin başarıya ulaşabilmesi adına her türlü imkanın kullanıldığını fakat riskin henüz ortadan kalkmadığını da sözlerine ekleyen Özkan, pandemi sürecinde başarılı ve fedakar çalışmalar yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve kurallara uyarak sayıların düşmesini sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

