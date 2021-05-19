Konya'da polisten 19 Mayıs korteji

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da polis ekipleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturdu. Yüzlerce polisin katıldığı kortejde coşkulu anlar kaydedildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs kutlamalarına vatandaşların katılamaması üzerine onlarla bütünleşmek için harekete geçti. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle İl Emniyet Müdürlüğü binasından çıkış yaparak kentte tur attı. Siren seslerini duyup evlerinin balkonuna ve penceresine çıkan vatandaşlar kortejin geçişini izledi. Yaklaşık 50 kilometre turlayan yüzlerce polis, vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-05-19 14:41:11



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