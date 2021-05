Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail’in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği alçakça saldırılar sonrası Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile telefonda görüşerek desteklerini ifade etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Filistin’in Ankara Büyükelçisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Filistin halkına desteklerini dile getiren Başkan Altay, “Dualarımız her zaman Filistin halkının yanında. Terör devleti İsrail’in başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere yaptığı katliamları kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya bu konudaki duyarlılığını gösterecek çalışmalarda bulunuyor. Ben de Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem Türk dünyasındaki vatandaşlarımızın hem de Konyalıların geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini iletiyorum. Bugüne kadar maddi ve manevi her türlü yanınızda olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Filistinli kardeşlerimizin tüm saldırılara rağmen gösterdiği cesareti de hayranlıkla izliyoruz. Rabbim yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.



“Biz her zaman birlikte duracağız”

Büyükelçi Faed Mustafa da Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Biz her zaman birlikte duracağız. Bundan eminim. Bize vermiş olduğunuz destekten dolayı ve hislerinizi bizimle paylaştığınız için minnettarız. Devlet Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zulmü bitirmek için tüm dünyada verdiği mücadeleyi minnettarlıkla izlemekteyiz” diye konuştu.

Filistin halkının çok zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Mustafa, “Çok fazla çocuk ve vatandaşımızı öldürdüler. Evlerimizi ve binalarımızı yıktılar. Bu kadar zarara rağmen dimdik ayaktayız ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bununla beraber Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı korumaya devam edeceğiz. Bizimle beraber olduğunuzu, hislerinizi, üzüntülerinizi ifade ettiniz. Bu bizim için çok önemli. Bu üzüntülerinizden ve yardımlarınızdan dolayı sizlere minnettarız. Sizlere, ailenize ve Türk halkına Allah’tan sağlıklı zamanlar diliyoruz” dedi.

