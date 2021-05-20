Başkan Altay: “UCLG İsrail zulmüne karşı gereken duruşu sergilemeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “UCLG İsrail zulmüne karşı gereken duruşu sergilemeli”

İHA

Başkan Altay: “UCLG İsrail zulmüne karşı gereken duruşu sergilemeli”

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilatın Yönetim Kurulu Ana Tüzük Toplantısında; İsrail’in Filistin’de sistematik olarak sürdürdüğü saldırgan ve işgalci tavra karşı gereken duruşu UCLG olarak sergilemeleri gerektiğini söyledi. Farklı ülkelerden üye belediye başkanlarından oluşan yönetim kuruluna seslenen Başkan Altay, “Bu; insanlık adına, hak ve adalet adına hepimizin ortak görevidir” dedi.
UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Yönetim Kurulu Ana Tüzük Toplantısına katıldı. Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşmasına İslam dünyasının kalbi ve kutsalı olan Mescidi Aksa’nın aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi olduğunu belirterek başlayan Başkan Uğur İbrahim Altay, yine kutsal bir Ramazan ayında, İsrail askerlerinin sürekli yaptıkları gibi Mescidi Aksa’da ibadet eden büyük küçük yüzlerce Müslüman’a saldırdığını hatırlattı. Uğur İbrahim Altay, “Zaten bizim için bir yara olan Kudüs meselesi, bu olayla birlikte daha büyük bir acı haline gelmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Kutsal bir aydasınız, birkaç gün sonra bayram hazırlığı içindesiniz ve dininiz gereği ibadet için gittiğiniz kutsal bir mekanda zalimce saldırıya uğruyorsunuz. İsrail, zaten sistematik şekilde hep var olan saldırılarını hiç kesmeden sürdürüyor; çoluk çocuk yüzlerce insanı katlediyor” dedi.

“İslam dünyası olarak buruk bir bayram yaşadık”
Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan Mahallelerinde Filistin halkının mülklerine el koyan İsrail’in hak sahiplerinin meşru haklarını yok sayarak kanunsuz şekilde evlerinden çıkarıp evlere İsrailli yerleşimcileri yerleştirdiğini kaydeden Başkan Altay, “İnsanlar dedelerinin dedelerinden kalan evlerinden hukuksuzca, zalimce çıkarılıyor. Çıkmak istemeyen Filistinli Müslümanlara; çocuk, kadın, yaşlı demeden zulmediliyor. İsrail’in beşikteki bebekten kadınlara ve yaşlı insanlara kadar katlettiği masumların acılarıyla İslam dünyası olarak buruk bir bayram yaşadık. Bir taraftan Covid19 insanları zorda bırakırken; bir tarafta insan haklarına aykırı olarak sürekli Müslüman halka zulmeden İsrail, dünyanın canını acıtıyor” şeklinde konuştu.

“İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmasını istiyoruz”
Barıştan yana çabası olmayan, adil ve kalıcı çözüme yanaşmayan İsrail’in Filistin halkına, mülklerine ve kutsallarına yönelik saldırılarını ve sistematik ihlallerini durdurması çağrısında bulunan Altay, insanlığın ortak mirası olan Kudüs’te insanlık dışı saldırıların sona ermesi için, İsrail’in saldırgan ve işgalci tavrına karşı gereken duruşu UCLG olarak sergilemeleri gerektiğine vurgu yaptı. Altay, “Bu; insanlık adına, hak ve adalet adına hepimizin ortak görevidir. Savaşların ve haksızlıkların sona erdiği, mazlumların ve yetimlerin yüzünün güldüğü bir dünya temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal mesafeli müzayedeler başladı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli müzayedeler başladı
Konya’da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
350 bin liralık telefon dolandırıcılığı polisin operasyonuyla engellendi
YEREL HABERLER 350 bin liralık telefon dolandırıcılığı polisin ...
Beyşehir ve Hüyük’te 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Beyşehir ve Hüyük’te 19 Mayıs kutlamaları
Kulu’da 19 Mayıs törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kulu’da 19 Mayıs törenle kutlandı
Korona virüsten ölen tıp öğrencisi Merve Mercan’ın anısına fidan dikimi yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüsten ölen tıp öğrencisi Merve Mercan’ın ...
Başkan Altay: “Dualarımız her zaman Filistin halkının yanında”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Dualarımız her zaman Filistin halkının ...
Konya'da polisten 19 Mayıs korteji
YEREL HABERLER Konya'da polisten 19 Mayıs korteji
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Pandemide doğaya ve bitki yetiştirmeye ilgi arttı
YEREL HABERLER Pandemide doğaya ve bitki yetiştirmeye ilgi arttı
Konya'da kamyonet kanala uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonet kanala uçtu: 4 yaralı
Ereğli’de 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Ereğli’de 19 Mayıs kutlamaları
Konya'da 690 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı Vali Özkan: “Aşılama oranlarını artırmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Konya'da 690 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı Vali ...
Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
YEREL HABERLER Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
148 suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, bu kez tutuklandı
YEREL HABERLER 148 suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, ...
Kulu’da kuraklıktan ekili alanlar kuruyor
YEREL HABERLER Kulu’da kuraklıktan ekili alanlar kuruyor
Konya’dan Filistin’e destek konvoyu
YEREL HABERLER Konya’dan Filistin’e destek konvoyu
Başkan Çiğdem’den bayramlık teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den bayramlık teşekkürü
Meram Belediyesi’nden Filistin’e ambulans desteği
YEREL HABERLER Meram Belediyesi’nden Filistin’e ambulans desteği
Karatay Belediye Meclisi İsrail’i kınadı
YEREL HABERLER Karatay Belediye Meclisi İsrail’i kınadı
Başkan Altay’dan hububat fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan hububat fiyatları için Cumhurbaşkanı ...
Konuk: “Bizim en büyük gücümüz gençliğimiz ve gençlerimizdir”
YEREL HABERLER Konuk: “Bizim en büyük gücümüz gençliğimiz ve ...
Başkan Karabacak: “Esnaflarımıza destekler sevindirdi”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Esnaflarımıza destekler ...
Doğa harikası Hadim Yerköprü Şelalesi tam kısıtlama sonrası ziyaretçileri bekliyor
YEREL HABERLER Doğa harikası Hadim Yerköprü Şelalesi tam kısıtlama ...