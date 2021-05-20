Koparana 80 bin lira ceza kesilen "Ayı Gülü" doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koparana 80 bin lira ceza kesilen "Ayı Gülü" doğaseverlerin ilgisini çekiyor

İHA

Koparana 80 bin lira ceza kesilen "Ayı Gülü" doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Türkiye’nin en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda doğada kendiliğinden yetişen ayı gülü olarak bilinen ve koparılması yasak olan şakayıklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminde doğada kendiliğinden yetişerek bahar döneminde çiçek açan ve halk arasında “ayı gülü” olarak da bilinen şakayıklar, ilçede düzenlenen doğa yürüyüşü etkinlikleri ile insanlara tanıtılmaya çalışılıyor. Çiçeklerin koparılmaması konusunda da uyarılar yapılırken, koparılması ya da zarar verilmesi halinde en düşük cezasının 80 bin 465 lira olduğu hatırlatılıyor.
Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında bulundurulan bitkiler arasında yer alan şakayıkların Toroslar bölgesinde yer alan Beyşehir ilçesinde de farklı alanlarda bordo ve kırmızı renklerinin görüldüğünü ve çok kıymetli bir bitki olduğunu söyledi. Dernek olarak bünyelerinde bulunan Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından Toroslardaki bitki ve endemik bitkilerin tanıtılması amacıyla yılın farklı zamanlarında doğa yürüyüşü ve gezi etkinlikleri düzenlediklerini ve bu etkinliklerde hem doğa yürüyüşü yaptıklarını hem de bu bitkilerin doğal olarak yetiştiği alanları gezerek, tanıtılmasını ve korunmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Büyükkafalı, “Bu yıl pandemiden dolayı çok fazla doğaya çıkamadık. Burada ise yöremizde ’ayı gülü’ olarak bilinen çiçeğimizin son günlerine denk geldik. Birkaç tanesini fotoğraflamayı başardık. Ayı gülleri yöresel bir isim, ’orman gülü’ olarak da biliniyor. Ama şakayık türüdür. Buradakiler ise Toroslar’a özgü olması ile dikkat çekiyor. Bölgemizde biz bugüne kadar bordo ve kırmızısını görebildik. Daha farklı renkleri de bulunuyor. Bu bitkinin çok değerli ve önemli bir tür olduğunu anlatmak, dikkat çekmek ve tanıtarak korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda, bu etkinliklerle doğada yürüyüş de yapmış oluyoruz” dedi.
Büyükkafalı, yaklaşık 10 ila 20 gün arasında değişen bir yaşam ömrüne sahip olan ayı güllerinin, bölgede Nisan sonu ya da Mayıs ayının ilk günlerinde çiçek açtığını, sonraki günlerde ise bu çiçeklerin döküldüğünü vurgulayarak, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanlarda, koruma altında bulundurulan ayı gülleri, diğer korunan türler gibi koparılması yasak olan türler arasında yer alıyor. Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ise bu türlerin koparılmasına ya da zarar verilmesine uygulanan en düşük ceza bu yıl geçerli olmak üzere 80 bin 465 liradır. En yüksek meblağ olan 402 bin 385 liraya kadar ceza da uygulanabiliyor” hatırlatmasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir Devlet Hastanesi'nden aşıya davet
YEREL HABERLER Beyşehir Devlet Hastanesi'nden aşıya davet
Başkan Altay: “UCLG İsrail zulmüne karşı gereken duruşu sergilemeli”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “UCLG İsrail zulmüne karşı gereken ...
Sosyal mesafeli müzayedeler başladı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli müzayedeler başladı
Konya’da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
350 bin liralık telefon dolandırıcılığı polisin operasyonuyla engellendi
YEREL HABERLER 350 bin liralık telefon dolandırıcılığı polisin ...
Beyşehir ve Hüyük’te 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Beyşehir ve Hüyük’te 19 Mayıs kutlamaları
Kulu’da 19 Mayıs törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kulu’da 19 Mayıs törenle kutlandı
Korona virüsten ölen tıp öğrencisi Merve Mercan’ın anısına fidan dikimi yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüsten ölen tıp öğrencisi Merve Mercan’ın ...
Başkan Altay: “Dualarımız her zaman Filistin halkının yanında”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Dualarımız her zaman Filistin halkının ...
Konya'da polisten 19 Mayıs korteji
YEREL HABERLER Konya'da polisten 19 Mayıs korteji
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Pandemide doğaya ve bitki yetiştirmeye ilgi arttı
YEREL HABERLER Pandemide doğaya ve bitki yetiştirmeye ilgi arttı
Konya'da kamyonet kanala uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonet kanala uçtu: 4 yaralı
Ereğli’de 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Ereğli’de 19 Mayıs kutlamaları
Konya'da 690 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı Vali Özkan: “Aşılama oranlarını artırmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Konya'da 690 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı Vali ...
Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
YEREL HABERLER Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
148 suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, bu kez tutuklandı
YEREL HABERLER 148 suç kaydı olan 13 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, ...
Kulu’da kuraklıktan ekili alanlar kuruyor
YEREL HABERLER Kulu’da kuraklıktan ekili alanlar kuruyor
Konya’dan Filistin’e destek konvoyu
YEREL HABERLER Konya’dan Filistin’e destek konvoyu
Başkan Çiğdem’den bayramlık teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den bayramlık teşekkürü
Meram Belediyesi’nden Filistin’e ambulans desteği
YEREL HABERLER Meram Belediyesi’nden Filistin’e ambulans desteği
Karatay Belediye Meclisi İsrail’i kınadı
YEREL HABERLER Karatay Belediye Meclisi İsrail’i kınadı
Başkan Altay’dan hububat fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan hububat fiyatları için Cumhurbaşkanı ...
Konuk: “Bizim en büyük gücümüz gençliğimiz ve gençlerimizdir”
YEREL HABERLER Konuk: “Bizim en büyük gücümüz gençliğimiz ve ...