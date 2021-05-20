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Başkan Kavuş: “Eğitime destek konusunda elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz”

İHA

Başkan Kavuş: “Eğitime destek konusunda elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ilçe genelindeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan tadilat, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Son 2 yılda 70 okulda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitime destek anlamında yapılan çalışmaları belediye hizmetlerinden farklı görmediklerini belirterek, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilçemize bağlı okullardaki dış cephe tadilat, tamir, bakım, onarım ve bahçe düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve modern şartlarda eğitim alabilmeleri amacıyla Meram Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.
Meram Belediyesi, gerek ilçe genelinde ihtiyacı bulunan okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekse çocukların ve gençlerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sunulması amacıyla birbirinden değerli projeler ve çalışmalar yürütüyor. Belediye bu çerçevede son iki yılda 70 okula önemli dokunuşlarda bulunurken, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte koordine edilen ve 2021 çalışma programına dahil edilen okullarda dış cephe tadilat ve bahçe düzenleme çalışmalarına yeniden başladı.

“Son iki yılda 70 okulda tadilat çalışması yaptık”
Son iki yılda ilçe genelinde bulunan ilk ve orta dereceli okulların daha sağlıklı daha modern ve daha temiz şartlarda eğitim verebilmesi amacıyla okulların dış cephe tadilat ve bahçe düzenleme çalışmaları ile hemen hemen her noktada eğitime destek verdiklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bugüne kadar Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği 70 okulda sağlıklı bir ortamda eğitime devam edilebilmesi adına elimizden gelenin fazlasını ortaya koyduk. Bu dönem içinde okullarımızda dış cephe tadilat ve bahçe düzenleme çalışmaları, temizlikten uzayan otların kesilmesine hatta eskiyen çöp kovalarının yenilenmesine kadar en ince detaylarda bile okullarımıza imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya gayret gösterdik. Eğitim gibi önemli bir konuyu kendimizden, kendi hizmetlerimizden farklı görmedik. Ortada düzeltilmesi gereken bir konu varsa elimizi taşın altına koymaktan geri durmadık. Tüm bunların sonucunda da sorunları minimize edilmiş, daha güzel ortamda eğitim verilen kurumlar ortaya çıktı. Bu da eğitim camiası kadar bizim de gururumuz oldu” dedi.

“Geleceğin Meram’ı için yapılan en değerli yatırım eğitim yatırımlarımızdır”
Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra çocukların ve gençlerin eğitimlerine de destek verdiklerini hatırlatan Başkan Kavuş, “Enderun Meram çatısı altında her yaş grubu öğrenci için farklı bir projeyi hayata geçirdik. 1. ve 2. sınıflar için Değerler Eğitimi, 2. sınıflar için KOP Doğa Okulu, 4. sınıflar için Trafik Eğitimi, 5. 6. 7. sınıflar için Bilim Kurdu, yine 4. sınıftan 8. sınıfa kadar akademik başarıyı artırma çalışmaları. 2019 yılında 13 okulda 8 bin 300 öğrenci ile yürüttüğümüz Bilim Kurdu Projemiz bugün 54 okul ve 17 bin 500 öğrenciyi kapsıyor. Bunlarla birlikte 152 okulumuza TÜBİTAK kitaplığı kazandırdık, Havzan Sosyal Tesisi’nin İlçe Halk Kütüphanesi’ne çevrilmesini sağladık. Salgın sebebiyle merkezlerimizde yürüttüğümüz eğitim programlarına ara vermek zorunda kalmış olsak da salgın tehlikesi hafifler hafiflemez yeniden başlamak için tüm hazırlıklarımız tamam. Ama gençlerimizin gelişimine katkı sunmak amacıyla spor turnuvalarımızı sıkı önlemler altında gerçekleştirdik. Herşey çocuklarımızın gerek ruhen gerek bedenen en iyi şekilde gelişmeleri için. Geleceğin Meram’ı için yapılan en değerli yatırımların bunlar olduğu bilinciyle bu yöndeki çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecektir” diye konuştu.

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