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Başkan Angı: “Kaostan ve fitneden beslenenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır”

İHA

Başkan Angı: “Kaostan ve fitneden beslenenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Milletimiz bundan önce olduğu gibi bugün de yaşananların farkındadır ve kimin hangi amaçla neye hizmet ettiğini çok iyi bilmektedir. Kaostan ve fitneden beslenenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Angı açıklamasında, “Son dönemde bazı siyasilerin talihsiz açıklamalarını üzüntü ile takip etmekteyiz. Siyasi çıkarları uğruna kural tanımayan, kendi çıkarlarını ülke menfaatlerinin önüne koyan bir takım kimseler çamur at izi kalsın anlayışıyla iftira ve karalama kampanyaları yürütmekten geri durmamaktadırlar. Gözlerini kin ve nefret bürüyen bu kimselerin bırakın millete hizmet arzusu taşımalarını beklemeyi; her türlü ihanetin içinde oldukları apaçık bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Dünyada zulümlerin baş aktörü olarak apaçık karşımızda duranları görmeyip, mazlumları suçlayanlarla aynı söylemde buluşmak hangi aklın ve mantığın ürünüdür? Dünya mazlumların derdiyle dertlenen, onlara el uzatan bir lideri; zalimlikte kimsenin eline su dökemeyecek Netenyahu ile kıyaslamak densizlik değil de nedir? Bu kadar kin ve nefreti zalimlere değil de mazlumlara sahip çıkan ve bu ülkenin Cumhurbaşkanına hangi cüretle gösteriyorsunuz? Kimin yanındasınız ve kime çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Konya İl Başkanı Angı, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Son günlerde terörle mücadelede alınan mesafeden mi rahatsızsınız, yoksa yakalananların verdiği bir takım bilgilerden mi gocunuyorsunuz? Sizi böyle konuşturan nedir? Öncelikle siz ittifak içinde bulduğunuz masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına dönüp bakın. Çocuk katili kalleş terör örgütünün siyasi uzantısı ile kol kola yürüyenler hangi akıl tutulması ile Cumhurbaşkanımızı katil Netenyahu ile aynı kefeye koymaktadırlar. Bu ülkenin gelişip güçlenmesi için gece gündüz her türlü mücadeleyi veren, haksızlıklara ve zulme karşı durup her türlü çabayı gösteren Cumhurbaşkanımıza hadsiz ve densiz sözlerinizi size iade ediyor ve kınıyoruz. Milletimiz bundan önce olduğu gibi bugün de yaşananların farkındadır ve kimin hangi amaçla neye hizmet ettiğini çok iyi bilmektedir. Kaostan ve fitneden beslenenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Ne yaparlarsa yapınlar aziz milletimizin engin ferasetinin önüne geçemeyecekler, attıkları yalan ve iftiraların içinde kaybolup gideceklerdir. Kural tanımayan, Müslümanlara zulmeden terör devleti İsrail ve destekçilerini bu vesileyle bir kez daha kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimize yapılanlar kesinlikle kabul edilemez. Tüm dünya sussa da bizler yaşanan zulme karşı sessiz kalmayacağız. Şunu kimse aklından çıkarmamalıdır ki Kudüs ve Mescid’i Aksa İslam’ındır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz.”

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