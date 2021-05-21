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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

İHA

Otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Konya’da otomobilin üstüne yatarak giden bir kişi ile kapı açık vaziyette ayakta duran bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin üstüne yatan ve kapıları açık şekilde yolculuk yapan şahısların tehlikeli yolculuğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Seyir halindeki araçta rahat tavırlarıyla yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre araç üzerinde seyir halinde olan sonrasında kenara çekerek duran otomobildekilerin ne kadar süre bu şekilde gittiği bilinmiyor.

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