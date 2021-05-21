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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği yaptı

İHA

KTO Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği yaptı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (The International Islamic University MalaysiaIIUM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Son yıllarda artan uluslararası öğrenci sayısı ve küresel düzeyde gerçekleştirilen iş birliği protokolleri ile uluslararasılaşma anlamında büyük atılımlar gerçekleştiren KTO Karatay Üniversitesi ile dünyanın saygın üniversitelerinden Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile bilimsel ve akademik araştırma konuları başta olmak üzere ortak çalışmalar içeren projelere start verildi.
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile protokol konusunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ortak çalışmalarda mutabık kaldıklarını belirten KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Bilgi çağındayız. Bu çağı yakalamak ve yönlendirmek için bireyler, toplumlar ve ülkeler sürekli olarak kendini doğru bilgi ile donatmak, geliştirmek ve değiştirmek zorunda. Bilgi ile harmanlanmış dijital çağ ile her geçen gün teknoloji gelişiyor ve köklü değişimler yaşanıyor. Dünyanın neresinde olunursa olunsun, eğitim artık kolayca erişim sağlanan bir hal aldı. Biz de uzaktan eğitim altyapımız sayesinde sunduğumuz çevrimiçi ders ve içeriklerle, ‘Dijital Çağın Dijital Üniversitesi’ mottosunu benimseyen, çağın gerekliliklerini yerine getiren hatta yön veren üniversiteler arasında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile imzaladığımız protokolle teknoloji ve bilgiyi en üst seviyede kullanarak insanlığa faydalı olacak bilimsel çıktılar elde edeceğimize ve yetişmiş insan gücüne destek olacağımıza inanıyorum. Dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin iş dünyasında yer alacak eğitimli insan gücüne olan ihtiyacına, bu protokol ile katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye ile Malezya ilişkilerinin daha da ileri bir düzeye taşınacağını aktaran Sade, “İmzaladığımız bu protokolle ortak araştırma projeleri yürütme ve bilimsel çalışmalar yapmanın yanı sıra akademik ve kültürel anlamda Türkiye ile Malezya ilişkilerinin daha da ileri bir düzeye taşınacağını ayrıca İslam dünyasına örnek olacağını ve ilham vereceğini umut ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
1983’te kurulan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralamasında 601654 aralığında yer almakta ve araştırma çıktısı bakımından yüksek dereceli üniversite kategorisinde bulunmaktadır. Bir devlet üniversitesi olan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından da desteklenmektedir. KTO Karatay Üniversitesi daha önce Liverpool Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Zaytuna College, Uganda İslam Üniversitesi, Sulawesi Tenggara Üniversitesi gibi üniversitelerle de iş birliği anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalarla KTO Karatay Üniversitesi, mevcut programlarını güçlendirmeyi, teknolojik ve inovatif alanlarda önemli projeler gerçekleştirmeyi, uluslararası bilimsel çalışmalara imza atmayı ve bu alanda dikkat çeken üniversitelerin başında gelmeyi amaçlıyor. Ayrıca uluslararası öğrenci ve akademisyen değişimlerine de kapı açan iş birlikleri, KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin öğrenimlerine uluslararası bir boyut ekleme fırsatı sağlıyor.

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