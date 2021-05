Kubbe-i Hadra’ya yeni çiniler yerleştirildi Mevlana Hazretleri Türbesi’ndeki restorasyonu yapılan Kubbe-i Hadra’da yeni çiniler yerleştirildi

Konya’nın simgesi olan Mevlana Hazretleri Türbesi’ndeki Kubbei Hadra’da tarihinde 8. kez yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler Konya protokolünün katılımı ile monte edildi.

Restorasyon çalışmaları devam eden Hazreti Mevlana Türbesi’nin yeşil kubbesine asıl rengi olan turkuaz çiniler yerleştirildi. Çinilerin yerleştirilmesi öncesinde düzenlenen programda konuşan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kontrolünde sürdürülen çalışmanın hayırla sonlanmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



“Hazreti Mevlana’ya hizmet etmek her insana nasip olmaz”

Kubbei Hadra’nın restorasyon projesinin masraflarını karşılayan hayırsever iş adamı Ali Akkanat, “20112012 yıllarında Mevlana Türbesi’nin çatısını ve içerisini restore ettirmiştim. Sadece Kubbei Hadra kalmıştı. Bana burayı da yapmayı nasip ettiği için Allah’a şükrediyorum. Çünkü Hazreti Mevlana’ya hizmet etmek her insana nasip olmaz. Buraya hizmet eden herkes çok şanslı. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun da, eskilerin “Şerefü’lmekân bi’lmekîn” sözünü hatırlatarak, “Mekanın şerefi içindekilerden gelir. Sadece Konya’ya değil, tüm ülkemize şeref veren Hazreti Mevlana’nın huzurundayız. Osmanlı döneminde beş defa, Cumhuriyet döneminde de iki defa değişen çinileri bugün 8. defa değiştireceğiz. Ali Akkanat’a, valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize kadar sahip çıkan tüm haziruna hürmetlerimizi arz ediyoruz” dedi.



“Bu lütuf bize nasip oldu“

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “8. defa restore edilmesi lütfu hamd olsun bize de nasip oldu. Büyükşehir Belediyemizin hemen Mevlana’nın önündeki restorasyonlarıyla yine arka tarafta yapılacak çalışmalar şehrimizin geleceğine ve turizmine hizmet edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, dünyanın en önemli çekim merkezlerinden birinde olduklarını belirterek, “Hazreti Pir’e hizmet etmek bir hamd vesilesi hepimiz için. Bu çekim alanını, bu güzelliği daha da güzelleştirmek adına bugün bir önemli hizmete vesile olunuyor. Türkiye’nin en önemli hayırseverlerinden olan Ali Akkanat ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“80100 yıl bu çini kaplamalar şehri temsil edecek”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Selçuklulara başkentlik yapmış şehrimizde sembolleşen Kubbei Hadra’da büyük bir değişim olacak. Ali Akkanat ağabeyimizden Allah razı olsun. Bu değişime vesile oldu. İnşallah belki 80100 yıl bu çini kaplamalar şehri temsil etmeye devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kubbei Hadra’nın çinilerinin yenilenmesi etabında önemli bir mesafenin kat edilerek ilk çiniyi yeni yerine yerleştirmiş olacaklarını söyledi. Bu önemli işi üstlenen hayırsever iş adamı Ali Akkanat’a teşekkür eden Başkan Altay, “Mevlana Türbesi Anadolu’nun kalbi ve manevi merkezidir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri babasıyla birlikte Belh’ten başlayan yolculuğunu o dönem sadece Anadolu’nun değil, dünyanın en önemli şehirlerden bir tanesi olan kadim başkentimiz Konya’da nihayete erdiriyor. 13. yüzyıldan itibaren Hazreti Mevlana’nın sözleri tüm dünyaya bir ilham, bir ışık oluyor. Biz de bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



“Türbe etrafında her şey çok daha güzel olacak”

Hazreti Mevlana Türbesi etrafında önemli düzenlemeler yaptıklarını anımsatan Başkan Altay, “Hemen türbe karşısında Mevlana Çarşısı’nın yıkımı tamamlandı. İnşaat hızla devam ediyor. Altın Çarşı’nın yapımına da bu ay itibariyle başlamayı planlıyoruz ve Şebi Arus’a kadar bu projelerin ikisi de tamamlanmış olacak. Türbe önü kentsel dönüşümü böylece tamamlanmış olmakla birlikte türbe arkasında Karatay Belediyemiz ile birlikte çok önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Böylece Konya’ya gelenler ve Konyalılar için türbe etrafında her şey çok daha güzel olacak. Kültür Bakanımızın şahsında Genel Müdür Yardımcımıza ve İl Kültür Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Valimize, milletvekillerimize, il başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza bu uyum ve ahenkten dolayı teşekkür ediyorum. El ele verdik, Konya’nın hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, “Kubbei Hadra’ya ilk çiniyi koymanın heyecanını yaşıyoruz. Hayırsever Ali Akkanat’ı tebrik ediyoruz. Allah sayılarını çoğaltsın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise, “Ali Akkanat ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hizmetleri oldu. Bugün çok kıymetli, değerli bir mekan olan Hazreti. Mevlana’nın türbesinde çini koyma işleminin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.



“Türkİslam tarihinin çok önemli eserlerini gelecek nesillerle buluşturmak çok önemli”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, çok önemli bir mekanda güzel bir faaliyete ortak olmaktan büyük bir manevi haz duyduğunu ifade ederek, “Kültür Bakanlığımızla birlikte mahalli idarelerimizin bu noktada duyarlı olması da çok kıymetli. Türkİslam tarihinin çok önemli eserlerinin üzerindeki tozları silmek, bunları aslına rücu ettirmek ve gelecek nesillerle buluşturmak çok önemli. Bu anlamda klasik faaliyetlerinin dışında mahalli idarelerimizin, Konya belediyeciliğinin bu noktalardaki performansı takdire şayandır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programda konuşmaların ardından protokol mensupları Kubbei Hadra’ya ilk çiniyi monte etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.