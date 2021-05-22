Seyyar arabalarını siper yapıp mazgal kapağı çaldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyyar arabalarını siper yapıp mazgal kapağı çaldılar

İHA

Seyyar arabalarını siper yapıp mazgal kapağı çaldılar

Konya’da kimliği henüz belirlenemeyen iki şüphelinin üç tekerlekli seyyar arabalarını kendilerine siper yaparak mazgal kapağını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli cadde üzerinde bulunan yaklaşık 10 mazgalın kağaını farklı zamanlarda sökerek götürdü. Mazgal kapaklarının söküldüğünü görenler güvenlik kamerasını inceledi. Kayıtlar incelendiğinde üç tekerlekli seyyar araba ile gelen iki kişinin kapakları sökerek götürdüğünü fark etti. Vatandaşların şikayeti üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyyar araba ile gelen 2 şüphelinin, dikkat çekmemek için arabaları ile mazgalın üzerini kapatarak altına girip kapağı sökmesi ve götürmesi yer alıyor.
Esnaf Mehmet Orakçı, mazgal kapağının çalındığını belirterek, "Ben saat 12.30 civarında dükkanıma malzeme almaya geldiğimde fark ettim ve kayıtlara baktım. Seyyar araba ile gelmiş iki kişi. Kapağın yanına oturup sigara yakıyor gibi yaparak kapağı alıp arabanın altına atıyorlar. Daha sonra üst taraftaki rögar kapağının da çalındığının farkına vardık. Polis arkadaşlara görüntüleri verdik. Bunlar çoğaldı, bu çalıntı malzemeleri alanlar da var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
Diyetisyen Nazlı: “Bahar dönemi şikayetlerini beslenme alışkanlığında yapılacak değişiklikler ile düzeltmek mümkün"
YEREL HABERLER Diyetisyen Nazlı: “Bahar dönemi şikayetlerini ...
Tarlalar, mera oldu
YEREL HABERLER Tarlalar, mera oldu
Konya’da yağmur duasına çıkıldı
YEREL HABERLER Konya’da yağmur duasına çıkıldı
Filyasyon ekibi şoförüne demir boruyla saldıran koronavirüs hastasının yakını tutuklandı
YEREL HABERLER Filyasyon ekibi şoförüne demir boruyla saldıran ...
Konya’da ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını ...
Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sı 8'inci kez yenileniyor
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sı 8'inci kez ...
Kubbe-i Hadra’ya yeni çiniler yerleştirildi Mevlana Hazretleri Türbesi’ndeki restorasyonu yapılan Kubbe-i Hadra’da yeni çiniler yerleştirildi
YEREL HABERLER Kubbe-i Hadra’ya yeni çiniler yerleştirildi Mevlana ...
KTO Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği yaptı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası ...
Konya’da 2 bin 395 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Konya’da 2 bin 395 sürücüye ceza
Zabıta çiftin nikahını Başkan Hasan Kılca kıydı
YEREL HABERLER Zabıta çiftin nikahını Başkan Hasan Kılca kıydı
Tarım fuarı, 2 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Tarım fuarı, 2 yıl aradan sonra yeniden kapılarını ...
Konya’da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı
Otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
Anne ve kızı kazada öldü, 3 kişi yaralandı Konya’ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Anne ve kızı kazada öldü, 3 kişi yaralandı Konya’ya ...
Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi ...
Başkan Hilmi Kulluk: “5 Haziran’da aday olmayacağım” “Herkes Konyaspor’u seviyor ama iş icraata geldiği zaman kimseyi ortada bulamıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Hilmi Kulluk: “5 Haziran’da aday ...
Konya’da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Konya’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da kaçak tütün operasyonu
Başkan Angı: “Kaostan ve fitneden beslenenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır”
YEREL HABERLER Başkan Angı: “Kaostan ve fitneden beslenenler ...
Hüyük’te grup yolunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Hüyük’te grup yolunda çalışmalar sürüyor
Konya’da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacak
YEREL HABERLER Konya’da 12 ilçenin 16 mahallesinde muhtarlık ara ...
Başkan Kavuş: “Eğitime destek konusunda elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Eğitime destek konusunda elimizi taşın ...