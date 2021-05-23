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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi öykü yarışması düzenliyor

İHA

Selçuklu Belediyesi öykü yarışması düzenliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı sebebiyle düzenlediği öykü yarışmasına başvurular başladı.
Selçuklu Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan Selçuklu Belediyesi’nin bu konuda da örnek çalışmalara imza atmaya devam ettiği belirtilerek, “İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı sebebiyle “İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh” sloganıyla bir dizi yarışma düzenleyen Selçuklu Belediyesi bu kategorilerden bir tanesi olan öykü yarışmasının startını verdi. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un “Değil mi, cephemizin sinesinde iman bir; sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir” dizeleriyle işaret ettiği birlik ruhu ana fikri etrafında düzenlenen öykü yarışması 2 kategoriden oluşuyor. Birinci kategori 1535 yaş aralığından oluşurken, ikinci kategori ise 36 yaş ve üzerinden oluşuyor. 20 Mayıs tarihiyle katılımın başladığı öykü yarışmasına başvurular 15 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Öykü yarışmasıyla ilgili tarih, katılım koşulları ve tüm detaylar ise www.selcukludapekguzelseyler.com adresinde yer alıyor. Yazar Abdullah Harmancı, yazar ve editör Aykut Ertuğrul, yazar ve yapımcı Sadık Yalsızuçanlar’ın jüriliğinde gerçekleşecek olan öykü yarışmasında birinciye 20 gram altın, ikinciye 10 gram altın, üçüncüye 5 gram altın, dördüncü ve beşinciye 2.5 gram altın ödülü verilecek. Yarışmaya katılan tüm öykü severlere ise Türk bayrağı ve Mehmet Akif Ersoy’un önemli eserlerinden bir tanesi olan Safahat kitabı hediye edilecek” denildi.

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