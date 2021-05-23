İtfaiye yuvadan düşen saksağan yavrusu için seferber oldu

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Konya’da ağacın tepesindeki yuvasından yere düşen saksağan yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına geri konuldu.

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Şefik Can Caddesi’nde yanında çocuğu ile birlikte bulunan bir vatandaş, cadde kenarında çimler üzerinde duran saksağan yavrusunun ağacın tepesindeki yuvadan düştüğünü fark etti. Bunun üzerine vatandaş hemen itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yara almayan yavru kuşu itfaiye merdivenini uzatarak yuvasına geri koydu. Saksağan yavrusunu bulan vatandaş da bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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