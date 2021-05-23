Başkan Kavuş: “Daha temiz bir Meram için çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı ekipler hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde çöp konteynerlerin temizliği, haşere ve sinek üremesinin önüne geçmek için çalışmalar yapıyor. Toplum sağlığı açısından ekiplerin düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, daha temiz bir Meram için çalıştıklarını söyledi.

Meram Belediyesi daha sağlıklı, temiz, modern ve konforlu bir Meram hedefi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu amaçla ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini detaylı bir şekilde temizleyerek yıkıyor. Böylece konteynerlerin yazın sıcak günlerinde kötü koku yaymasının, haşere ve sineklerin üreme merkezi olmasının önüne geçiyor. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplum sağlığı açısından olası olumsuzlukları önlemeyi amaçlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeylerini köpükledikten sonra basınçlı su ve özel solüsyonlarla temizliyor. Tortu kalmayacak şekilde yıkanan konteynerler daha sonra yeniden vatandaşların kullanımına sunuluyor.



“Önce insan, önce temizlik”

Hemşehrilerinin sağlığını önemsediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi olarak, bizler için önemli olan unsur önce insandır. Yaşanabilir bir çevrede daha konforlu yaşamın koşullarından biri de temizliktir. Bu anlamda yaz aylarında temizlik açısından meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor’’ ifadelerini kullandı.



“Yaz sıcaklarında çöp toplama ve konteynerleri temizleme sıklığımızı artırıyoruz”

Sıcak yaz günlerinde çöp toplama sıklığının artırılması ve konteynerlerin detaylı temizliğinin çok daha fazla önem arz ettiğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Sıcaklar, çöplerin toplanması kadar konteynerlerin temizliğinin artırılmasını da zorunlu kılıyor. Biz bu amaçla ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerlerini periyodik aralıklarla dezenfekte edip temizliyoruz. Böylece kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılmasının yanında haşere ve sinek üremesinin de önüne geçmiş oluyoruz. Bu arada temizlik çalışmalarımız kapsamında hemşehrilerimizden de atıklarını konteynerlerin yanına değil içine bırakmaları konusunda hassasiyet bekliyoruz” dedi.

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