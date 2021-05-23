En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, cipin sollamak isterken çarptığı TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR'da sıkışan yaralı şoför Durmuş Karakuyu, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında KonyaAdana yolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Turan Erduran yönetimindeki 42 ADV 269 plakalı cip, iddiaya göre sürücüsünün sollamak istediği Durmuş Karakuyu'nun kullandığı 33 NNA 88 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR, şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan yaralı sürücü Karakuyu, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karakuyu, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-05-23 14:59:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.