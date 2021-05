Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi Konya Şehir Hastanesi’ni gören ninenin hastanelere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri sosyal medyada ilgi gördü 100 yaşındaki Peten İnat: “Ayasofya Camisi’ni kimse açamadı, o açtı”

Konya’da yaşayan 100 yaşındaki Peten İnat'ın Konya Şehir Hastanesi’ni görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hastanelere yönelik sözleri sosyal medyada ilgi gördü. Peten nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok görmek istediğini belirterek, “Hastaneyi çok beğendim, biz böyle falan hastane görmedik. Burayı görünce şaşırdım. Cumhurbaşkanını görmeyi çok istiyorum. Görünce kucaklayıp öpeceğim. Ben sana her gün dua ederim Erdoğan'ım diyeceğim" dedi.

Konya’da yaşayan 100 yaşındaki Peten İnat, 75 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından taziyeye gelenlerden korona virüs kaptı. Hastaneye kaldırılan Peten İnat, tedavisinin ardından evine getirildi ancak elindeki şişlik nedeniyle Konya Şehir Hastanesi’ne getirildi. Hastaneyi görünce gözlerine inanamayan yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hastaneye ilişkin sözlerini doktoru Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ahmet Nihat Baysal kayda aldı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile Peten nine ilgi odağı oldu.

Şehir Hastanesini görünce şaşırdığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok görmek istediğini belirten Peten İnat, “Hastaneyi çok beğendim, biz böyle falan hastane görmedik. Burayı görünce şaşırdım. Cumhurbaşkanını görmeyi çok istiyorum. Görünce kucaklayıp öpeceğim. Ben sana her gün dua ederim Erdoğan'ım diyeceğim. Allah'ım uzun ömürler versin, seninle uğraşanlar kazdığı kuyuya kendi düşsün diyeceğim. Ekmeğimizi yiyip suyumuzu içiyorlar, nankörlük yapıyorlar. Benim Erdoğan'ım bir tane. O geleli herkes gün gördü. Herkesin cebi para gördü. Onu görsem de bir öpsem. Sana kurban olayım aslan Erdoğan’ım. Ben sana bütün ömürlerimi verdim. Allah’tan korkmayanlar seninle uğraşır kuzum. Biz çok eziyet çektik. Dükkanların önünde et gelecek de alacağız diye karneyle beklerdik. Her şey serbest şimdi. Şu hastalık da bir gitse” ifadelerini kullandı.



“Ayasofya Camisi’ni kimse açamadı, o açtı”

Hastaneleri çok iyi bulduğunu anlatan Peten İnat, “Hastaneyi çok iyi buldum, şaşırdım içeri girince. Bu hastaneyi kim yaptırdı dedim, Erdoğan yaptırdı dediler. Erdoğan'ımla uğraşıyorlar bir de Allah’tan korkmadan dedim. Şu hastanenin güzelliğine bir bak, bunlar niye uğraşıyorlar onunla dedim. Gözlerine dizlerine dursun dedim. Dediklerimi söylüyorum size. Erdoğan'ımı kötüleyip duruyorlar. Onlar sandalye için kavga ederler, benim Erdoğan'ım da millet için çalışır dedim. Neler söyledim neler. Erdoğan'ım sayısız hastane yaptı. Yollarımızı düzeltti mis gibi. Yollar pırıl pırıl. Her şeyi yaptı çalışıyor. Allah ömür versin, kendini de bana tez vakitte göstersin. Köprüleri, yolları, camileri yaptı. Ayasofya Camisi’ni kimse açamadı, da o açtı. Ayasofya’da namaz kıldırdı, Allah adamı” dedi.



“Deniz altından yakıt çıkarttı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüğü takdirde iki yanağından da öpeceğini belirten İnat, “Yavrum Erdoğan'ım, Allah sana uzun ömürler versin derim görsem. Sen milleti düşünüyorsun, onlar da sandalye kavgası düşünüyor diyeceğim. Köprüler, deniz altından hızlı tren yaptı. Deniz altından yakıt çıkarttı. Suriyeli fakir fukarayı getirdi de anne gibi baktı onlara. Hangisi kucak açtı onlara? Kim yardım etti onlara ,Allah yardım etti. Ben Erdoğan'ımı Allah’a emanet ettim. Herkes ölümü ve yaptıkları hakaretin hesabını düşünsün. Benim Erdoğan'ım geleli milletin cebi para gördü. Fakirlere, evi yıkılanlara yardım etti. Daha ne isterler ondan. Bir de onlar şunu yaptık diye göstersinler. Uğraşmasınlar Erdoğan'ımla. Uğraşırlarsa başlarına büyük felaket gelir. Ben 100 yaşıma girdim hiç böyle bir adam rastlamadım. Bu benim oğlum gibi çok seviyorum. Benim Erdoğan'ımı böyle üzerler. Üzmeye hiç hakları yok. Allah için çalışıyor o. Onu bir kucaklayayım yeter” diye konuştu.



“Videonun çekilmesi ise kendiliğinden gelişti”

Peten İnat’ın doktoru Konya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ahmet Nihat Baysal, “Teyzemiz elinde şişlik nedeniyle hastanemize geldi. Ellerindeki şişlik damar tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Teyzemizde de öyle olmuş. Bundan 6 ay kadar önce hastanede korona virüs tedavisi görmüş. Bu tedavi sırasında hastanede verilen serumlara bağlı olarak toplardamarının bir kısmında pıhtılaşmalar meydana gelmiş. Ondan dolayı da elindeki şişlik artmış, biz de hastanemizde teyzemize gereken tetkikleri yaptık. Bugün de kendisini kontrole geldik. Baktık elindeki iyileşme yüzde 80‘lere yaklaşmış. Videonun çekilmesi ise kendiliğinden gelişti. Teyzenin bana karşı bir ilgisi oldu ve hastaneyi çok beğendiğini söyledi. Ne kadar güzel bir hastane olmuş evladım burası dedi. Sonra teyze de çok güzel anlatımlar söyleyince yaşı da uygun olunca tüm Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlarını görmüş bir teyzemizdi. Onun cümleleri önemliydi. O sebeple teyzeden rica ettim bir kere daha söylemesi için. Hastaneyi çok güzel bulduğunu, böyle bir hastane görmediğini, Cumhurbaşkanı’nı çok sevdiğini ifade etti. Kayıt almaya başladığımızda da Cumhurbaşkanımıza övgü dolu ifadeler kullandı. Tamamen rastlantısal oldu. Oradan anladık ki teyzemizin muhteşem bir Cumhurbaşkanı sevgisi var. Biz de onu sosyal medyamızda paylaştık. Cumhurbaşkanı ile buluşabilecek kişilere ulaştırmaya çalıştık. Onlar da sağ olsun paylaştılar. İnşallah kısa süre içinde de Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.