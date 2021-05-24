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Orhan Erdem: “İki devletli kesin bir çözüm gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecek”

İHA

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de katliamlarına yenilerini eklediğini belirterek, "Tüm dünya bilsin ki, iki devletli kesin bir çözüm gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Orhan Erdem: “İki devletli kesin bir çözüm gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecek”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de katliamlarına yenilerini eklediğini belirterek, “Tüm dünya bilsin ki, iki devletli kesin bir çözüm gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orhan Erdem, Filistin’de yaşanan insanlık dışı katliamların gölgesinde bayram ve sonrasını buruk geçirdiklerini dile getirerek, “Hepimizin yakından takip ettiği Filistin’de, kutsallara saldırmaktan çekinmeyen, çolukçocuk, gençyaşlı demeden sivilleri katleden, adalet, hukuk ve vicdandan nasibini almamış işgalci katil İsrail, tüm dünyanın gözü önünde katliamlarına yenilerini ekliyor. Tarih boyunca hep mazlumun yanında olan Türkiye ise Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm organları ile yaşanan vahşetin önüne geçebilmek için mücadele veriyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın son on günlük programına baktığımızda; Kudüs’te İsrail’in insanlık dışı saldırılarına karşı öncelikle Müslüman devletlerin, bunun yanında da tüm insanlığın birlik olması yönünde çaba sarf ettiğini, 16 ülke lideri ile görüşmenin yanında Papa Fransuva ile görüşmesini görüyoruz. 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop’un önerisi ile AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti’nin grup başkanvekilleri imzasıyla ‘İsrail’in Mescidi Aksa saldırılarını kınayan ortak bildiri de yayımlandı. Filistinli Müslümanlara yönelik bu katliama karşı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da hem TBMM’de tüm milletvekillerimizi bilgilendirdi hem de dış temaslarını yoğun bir programla sürdürüyor. Bu kapsamda 20 Mayıs 2021 Perşembe günü New York’ta Filistin Konulu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısına katılan bakan, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğimizi vurgulamış ve diğer ülke temsilcileri ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Tüm dünya bilsin ki iki devletli kesin bir çözüm gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

“Çiftçimizi desteklemeye ve korumaya azami çaba göstereceğiz”
Konya'da ve yurt genelinde kurak bir yıl yaşandığını da kaydeden Orhan Erdem, “Geçen yıla göre yüzde 36,4 daha az yağış alan Konya'mızda meteorolojik açıdan standart yağış indeksi metoduna göre; son 3 aylık değerlendirmede güney ve batı kesimlerimizin hafif kurak, son 6 aylık değerlendirmeye göre batı, kuzey ve güneyimizin orta kurak, orta kesimlerimizin de hafif kurak, son 9 aylık değerlendirmeye göre kuzey ve güneyimizin kısmen şiddetli kurak, diğer kesimlerimizin ise orta kurak olarak izlendiğini görmekteyiz. Destek programlarıyla çiftçimizin sürekli yanında olan hükümetimizin yaşanan kuraklığa karşı da yeni önlemler alacağını biliyoruz. İlk önlem olarak borç ertelemelerini görüyoruz. Bunu yeni desteklemeler ve sıkıntıları giderecek yeni adımlar izleyecektir. Aynı zamanda Konya milletvekilleri olarak bizler de konuyu TBMM gündemine de taşıyarak yapılacak çalışmalarla çiftçimizi desteklemeye ve korumaya azami çaba göstereceğiz” diye konuştu.

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