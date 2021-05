Başkan Altay, göreve yeni başlayan zabıtalarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oryantasyon eğitimlerine katılan Büyükşehir Zabıtasının yeni personelleriyle buluştu. Başkan Altay, yeni göreve başlayan zabıta personeline başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’ne katılan 31 personel için oryantasyon eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda yeni göreve başlayan zabıtalarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, amaçlarının zabıtanın kurumsal yapısını güçlendirmek olduğunu söyledi.



“Biz adaletten, hukuktan ve eşitlikten yanayız”

Yeni göreve başlayan zabıta personeline hayırlı görevler dileyen Başkan Uğur İbrahim Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde söz verdiğimiz projeleri yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da kurumsal yapımızın güçlendirilmesi adına önemli işler gerçekleştiriyoruz. Zabıta personel alımı da bu bağlamda yaptığımız en önemli işlerden birisi. Burada amacımız, daha iyi hizmet sunabilir hale gelmek ve genç istihdama bir miktar katkı sağlamak. Çünkü hepiniz 2 yıllık yerel yönetimler okulu mezunusunuz. Bunu da özellikle seçtik. İstişareler sonucunda doğru olanın bu olduğuna karar verdiğimiz için ilana böyle çıktık. Biz adaletten, hukuktan ve eşitlikten yanayız. Memleketin her yöresinden insanlar, bizim insanımız. Onun için hak eden arkadaşlarımız göreve başlamış oldular. İnşallah Konya Büyükşehir Belediyesi’nden emekli olursunuz” dedi.



“Bu şehirde herkes bizim için çok kıymetli”

Şehrin herkese ait olduğu bilincini oluşturmak için ‘Benim Şehrim’ anlayışıyla yola çıktıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şimdi de Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak, ‘Benim Ailem’ adı altında bir program yürütüyoruz. Buradaki amaç kurumumuzda çalışan, KOSKİ ile birlikte neredeyse 10 bin çalışanımızın kurumsal aidiyetini artırmak. Burayı bir ev, bir aile olarak bilmenizi sağlamak. Arkadaşlar siz büyük bir aileye dahil oldunuz. Biz kadim bir şehre hizmet etmeye nail olmuş insanlarız. Çünkü burası Çatalhöyük’ten başlayarak, 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirmeyi başarabilmiş dünyanın önemli yerleşim yerlerinden birisi. Her dönemde çok önemli olmuş ama özellikle Selçuklular döneminde 200 yıla yakın başkentlik yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin sadece mekanları değil, yetiştirdiği insanları da dünya tarihinde önemli izler bırakmışlar. Görevimiz insanlara hizmet etmek. Güçlünün değil haklının haklarının savunulduğu, haklının şehirde hayatını devam ettirebildiği bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Sizler bizim kolluk gücümüzsünüz. Şehirdeki düzeni sağlamak da sizin göreviniz. Bunu yaparken nezaketi asla unutmamak gerekir. Bu şehirde yaşayan herkes bizim için çok kıymetli. Biz görevimizi mutlaka adaletle yapmak zorundayız. Bu şehre hepimizin bir borcu var. Bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehrin yarınları daha güzel olsun diye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Biz bir model belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz”

Konya modeli belediyeciliğinin de önemine dikkat çeken Uğur İbrahim Altay, “Biz bu işleri yaparken söylemlerimizden birisi de Konya modeli belediyecilik. Buna da vurgu yapıyoruz. Çünkü biz Konya’da belediyeciliğin bir model olduğunu; önce Türkiye’ye sonra tüm dünyaya anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda her yaptığımız işte buna dikkat ediyoruz. Bugün yerel yönetimden mezun olan kardeşlerimizin bu sıralarda oturuyor olması bunun maddelerinden bir tanesidir. Biz bir model belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.