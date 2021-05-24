Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü

Polis güçlükle teskin etti! En acı teşhis!

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Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, kum boşalttığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan Ömer Faruk İncer (34), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, BeyşehirSeydişehir yolunun 2'nci kilometresindeki hazır beton tesisinde meydana geldi. Ömer Faruk İncer, 42 B 9447 plakalı kamyonda yüklü kumu tesis içinde boşaltmaya başladı. Bu sırada araçtan inen İncer, havaya kalkan damperin yüksek gerilim hattına teması sonucu lastiğin alev aldığını fark etti. Pet şişedeki suyla alevleri söndürmek isteyen İncer, panikle binmek istediği kamyona temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, İncer'i ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Faruk İncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2021-05-24 15:19:56



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